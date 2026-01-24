24 जनवरी 2026,

शनिवार

शिक्षा

Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव, अब एग्जाम सेंटर पर ही सुधरेगी एडमिट कार्ड की गलती

Bihar Board Exam 2026 New Rules: बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। अब एडमिट कार्ड में फोटो की गड़बड़ी परीक्षा केंद्र पर ही सुधारी जा सकेगी। परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी के लिए विशेष मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा इसके साथ ही कई कड़े नियम लागू होंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mohsina Bano

Jan 24, 2026

Bihar Board Exam 2026

Bihar Board Exam 2026 (Image Source: Freepik)

BSEB Exam Center Guidelines 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर की एग्जाम्स को लेकर इस बार बड़े बदलाव किए गए हैं। अब स्टूडेंट्स को अपने एडमिट कार्ड में फोटो में हुई गड़बड़ी को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि, अगर किसी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड पर फोटो गलत है, तो एग्जाम सेंटर पर ही उसमें सुधार किया जाएगा।

BSEB Exam Mobile App Monitoring: ऐसे रखी जाएगी नजर

बिहार बोर्ड ने परीक्षा को नकल मुक्त और बेहतर बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए हर परीक्षा केंद्र पर सीधे नजर रखी जाएगी। एग्जाम सेंटर के इंचार्ज को निर्देश दिया गया है कि, परीक्षा शुरू होने और खत्म होने की पूरी रिपोर्ट इसी ऐप पर अपलोड करनी होगी। अगर किसी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड की फोटो में कोई गड़बड़ है, तो उसे सेंटर पर ही ठीक करके इस ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। बस इसके लिए स्टूडेंट्स को अपना कोई पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) साथ लाना होगा।

BSEB Question Paper Unboxing Rules: अब स्टूडेंट के सामने ही खुलेंगे पेपर

बोर्ड ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कड़ा नियम बनाया है कि क्वेश्चन पेपर का पैकेट अब सेंटर इंचार्ज के ऑफिस में नहीं खुलेगा। ये पैकेट सीधे परीक्षा वाले कमरों में ले जाकर वहां तैनात टीचरों और स्टूडेंट के सामने ही खोले जाएंगे। किस कमरे में कितने पेपर बांटने हैं, इसकी लिस्ट पहले ही बना ली जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी न हो। इसके अलावा, ओएमआर शीट जमा करने के नियमों में भी बदलाव हुआ है। अब एक लिफाफे में 200 की जगह 256 ओएमआर शीट पैक की जा सकेंगी। साथ ही, अगर एक ही समय पर दो अलग-अलग विषयों की परीक्षा हो रही है तो उनकी ओएमआर शीट भी अब एक ही लिफाफे में रखी जा सकती हैं।

Bihar Board Exam 2026: इंचार्ज और शिक्षकों को दी गई ट्रेनिंग

इन नई व्यवस्थाओं और नियमों को सही ढंग से लागू करने के लिए सभी सेंटर इंचार्ज और कंप्यूटर टिचर्स को खास ट्रेनिंग दी गई है। हाल ही में हुई एक मीटिंग में बिहार बोर्ड के अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि, परीक्षा के दौरान मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है और क्वेश्चन पेपर को सुरक्षित कैसे रखना है। आपको बता दें कि, बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने वाली है।

Published on:

24 Jan 2026 05:40 pm

Hindi News / Education News / Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव, अब एग्जाम सेंटर पर ही सुधरेगी एडमिट कार्ड की गलती

