Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव, अब एग्जाम सेंटर पर ही सुधरेगी एडमिट कार्ड की गलती

बोर्ड ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कड़ा नियम बनाया है कि क्वेश्चन पेपर का पैकेट अब सेंटर इंचार्ज के ऑफिस में नहीं खुलेगा। ये पैकेट सीधे परीक्षा वाले कमरों में ले जाकर वहां तैनात टीचरों और स्टूडेंट के सामने ही खोले जाएंगे। किस कमरे में कितने पेपर बांटने हैं, इसकी लिस्ट पहले ही बना ली जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी न हो। इसके अलावा, ओएमआर शीट जमा करने के नियमों में भी बदलाव हुआ है। अब एक लिफाफे में 200 की जगह 256 ओएमआर शीट पैक की जा सकेंगी। साथ ही, अगर एक ही समय पर दो अलग-अलग विषयों की परीक्षा हो रही है तो उनकी ओएमआर शीट भी अब एक ही लिफाफे में रखी जा सकती हैं।