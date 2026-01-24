Sunita Williams Experiences: ये है सुनीता विलियम्स की ‘अधूरी ख्वाहिश’, एलियंस के वजूद पर किया बड़ा खुलासा

पॉडकास्ट के दौरान जब सुनीता से उनके सबसे अनोखे अनुभवों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने दो खास बातों का जिक्र किया। पहली चीज थी पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हजारों सैटेलाइट्स का जाल। उन्होंने कहा कि, इतनी बड़ी संख्या में सैटेलाइट्स को एक साथ देखकर यह पता चलता है कि इंसानों ने अंतरिक्ष में कितनी पहुंच बना ली है। दूसरी चीज थी अंतरिक्ष से बिजली कड़कते देखना। उन्होंने बताया कि बादलों के ऊपर नीले रंग की जेट और लाल रंग की बिजली की रोशनी को निकलते देखना किसी जादू जैसा था। इन अद्भुत नजारों को उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स ने अपने कैमरों में कैद किया था।