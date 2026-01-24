Air Force में मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

IAF Medical Assistant Vacancy(Image-Freepik)
IAF Recruitment 2026: देश की सेवा का सपना और मेडिकल फील्ड में एक स्थिर करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। भारतीय वायुसेना ने Airmen Group “Y” (Non-Technical) मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 1 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे और इसके लिए अभ्यर्थियों को वायुसेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाना होगा। 30 और 31 मार्च 2026 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
इस भर्ती के माध्यम से Group “Y” (Medical Assistant Trade) के पद भरे जाएंगे। कुल पदों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी देशभर से बड़ी संख्या में युवाओं को मौका मिलने की उम्मीद है। चयन के बाद पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर नियमित नियुक्ति की जाएगी।
आयु सीमा
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 21 से 24 वर्ष के बीच रखी गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। आयु की गणना नामांकन की तारीख के आधार पर होगी।
ट्रेनिंग के दौरान चयनित उम्मीदवारों को 14,600 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वेतन 39,200 से 62,000 रुपये प्रतिमाह तक होगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, आवास, परिवहन भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी।
