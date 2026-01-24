Air Force में मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

IAF Recruitment 2026: देश की सेवा का सपना और मेडिकल फील्ड में एक स्थिर करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। भारतीय वायुसेना ने Airmen Group “Y” (Non-Technical) मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 1 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे और इसके लिए अभ्यर्थियों को वायुसेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाना होगा। 30 और 31 मार्च 2026 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।