24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Air Force में मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

ट्रेनिंग के दौरान चयनित उम्मीदवारों को 14,600 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वेतन 39,200 से 62,000 रुपये प्रतिमाह तक होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 24, 2026

IAF Medical Assistant

IAF Medical Assistant Vacancy(Image-Freepik)

IAF Recruitment 2026: देश की सेवा का सपना और मेडिकल फील्ड में एक स्थिर करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। भारतीय वायुसेना ने Airmen Group “Y” (Non-Technical) मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 1 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे और इसके लिए अभ्यर्थियों को वायुसेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाना होगा। 30 और 31 मार्च 2026 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

IAF Medical Assistant: किस पद पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से Group “Y” (Medical Assistant Trade) के पद भरे जाएंगे। कुल पदों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी देशभर से बड़ी संख्या में युवाओं को मौका मिलने की उम्मीद है। चयन के बाद पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर नियमित नियुक्ति की जाएगी।

Air Force: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

  • इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होना जरूरी है।
  • 10+2 या समकक्ष परीक्षा PCB (भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान) और अंग्रेजी के साथ कम से कम 50% अंक
  • दो वर्षीय वोकेशनल कोर्स PCB और अंग्रेजी के साथ, न्यूनतम 50% अंकों के साथ
  • फार्मेसी में डिप्लोमा या बीएससी, कम से कम 50% अंकों के साथ, साथ ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल या PCI में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
  • ध्यान रहे, अंग्रेजी विषय में भी 50% अंक होना जरूरी है।

आयु सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 21 से 24 वर्ष के बीच रखी गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। आयु की गणना नामांकन की तारीख के आधार पर होगी।

IAF Recruitment 2026: सैलरी और सुविधाएं

ट्रेनिंग के दौरान चयनित उम्मीदवारों को 14,600 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वेतन 39,200 से 62,000 रुपये प्रतिमाह तक होगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता, आवास, परिवहन भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी।

ये भी पढ़ें

26 January को नहीं अपनाया गया था देश का संविधान, जानें गणतंत्र दिवस के बारे में ये रोचक तथ्य
शिक्षा
26 January

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Jan 2026 05:38 pm

Hindi News / Education News / Air Force में मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव, अब एग्जाम सेंटर पर ही सुधरेगी एडमिट कार्ड की गलती

Bihar Board Exam 2026
शिक्षा

Sunita Williams Experiences: ये है सुनीता विलियम्स की ‘अधूरी ख्वाहिश’, एलियंस के वजूद पर किया बड़ा खुलासा

Sunita Williams on Raj Shamani Podcast
शिक्षा

Panchayat Sachiv Bharti: युवाओं के पास पंचायत सचिव बनने का मौका, बस होनी चाहिए ये योग्यता, 70000 सैलरी

Panchayat Sachiv Bharti
शिक्षा

IBPS RRB Clerk Admit Card हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link ibps.in

IBPS RRB Clerk Admit Card
शिक्षा

26 January को नहीं अपनाया गया था देश का संविधान, जानें गणतंत्र दिवस के बारे में ये रोचक तथ्य

26 January
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.