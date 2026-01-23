23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

IBPS RRB Clerk Result जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, जान लें आगे का प्रोसेस

प्रीलिम्स परीक्षा सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर की होती है। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन में मेन्स परीक्षा के अंकों की ही अहम भूमिका होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 23, 2026

IBPS RRB Clerk Result

IBPS RRB Clerk Result Released

IBPS RRB Clerk Result: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) पद के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ibps.in वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। यह रिजल्ट 29 जनवरी 2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ऑफिस असिस्टेंट की प्रीलिम्स परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी।

IBPS RRB Clerk Result: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट


रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर CRP RRBs से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद CRP RRBs Phase XIII वाले विकल्प को चुनें।
अब ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स रिजल्ट के लिंक पर जाएं।
रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड (DOB) भरें।
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है।

IBPS RRB Clerk Result

IBPS RRB Clerk Exam: क्या है आगे का प्रोसेस?


प्रीलिम्स परीक्षा सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर की होती है। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन में मेन्स परीक्षा के अंकों की ही अहम भूमिका होगी। उम्मीद है कि मेन्स परीक्षा फरवरी 2026 में आयोजित की जा सकती है और इसका एडमिट कार्ड जल्द जारी होगा। रिजल्ट स्टेटस जारी होने के करीब 7 से 10 दिन बाद IBPS राज्यवार कट-ऑफ और व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी जारी करेगा। इससे उम्मीदवार यह जान सकेंगे कि उन्होंने हर सेक्शन में कितने अंक हासिल किए हैं।

ये भी पढ़ें

CSPGCL Vacancy 2026: आईटीआई, डिप्लोमाधारी के लिए बढ़िया मौका, छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी में नौकरी, वेतन भी बढ़िया
शिक्षा
CSPGCL Vacancy 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Jan 2026 03:42 pm

Hindi News / Education News / IBPS RRB Clerk Result जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, जान लें आगे का प्रोसेस

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Currency Printing Jobs: देश में कहां छपते हैं नोट? करेंसी प्रेस में नौकरी पाने का यह है पूरा प्रोसेस

Currency Printing Job 2026
शिक्षा

Haryana Police Constable Age Limit: हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट, जानें आवेदन की अंतिम तारीख और सर्टिफिकेट की डेट

Haryana Police Constable Age Limit
शिक्षा

Sunita Williams Pension: नासा से रिटायरमेंट के बाद जानिए सुनीता विलियम्स को कितनी मिलेगी पेंशन?

Sunita Williams Pension
शिक्षा

Amazon में फिर मची खलबली: इन विभागों से 14,000 लोग होंगे बाहर, कुल 30,000 नौकरियों पर संकट

Amazon Layoffs January 2026
टेक्नोलॉजी

Success Story: राजस्थान की बेटी मनस्वी अग्रवाल ने राज्य का नाम किया रौशन, अकोन्कागुआ शिखर पर पहुंचने वाली बनीं राज्य की दूसरी महिला

Manasvi Agarwal
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.