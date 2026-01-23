IBPS RRB Clerk Result जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, जान लें आगे का प्रोसेस

IBPS RRB Clerk Result: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) पद के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ibps.in वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। यह रिजल्ट 29 जनवरी 2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ऑफिस असिस्टेंट की प्रीलिम्स परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी।