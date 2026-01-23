IBPS RRB Clerk Result जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, जान लें आगे का प्रोसेस

IBPS RRB Clerk Result Released
IBPS RRB Clerk Result: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) में ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क) पद के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ibps.in वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। यह रिजल्ट 29 जनवरी 2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ऑफिस असिस्टेंट की प्रीलिम्स परीक्षा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर CRP RRBs से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद CRP RRBs Phase XIII वाले विकल्प को चुनें।
अब ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स रिजल्ट के लिंक पर जाएं।
रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड (DOB) भरें।
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है।
प्रीलिम्स परीक्षा सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर की होती है। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन में मेन्स परीक्षा के अंकों की ही अहम भूमिका होगी। उम्मीद है कि मेन्स परीक्षा फरवरी 2026 में आयोजित की जा सकती है और इसका एडमिट कार्ड जल्द जारी होगा। रिजल्ट स्टेटस जारी होने के करीब 7 से 10 दिन बाद IBPS राज्यवार कट-ऑफ और व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी जारी करेगा। इससे उम्मीदवार यह जान सकेंगे कि उन्होंने हर सेक्शन में कितने अंक हासिल किए हैं।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग