22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

CSPGCL Vacancy 2026: आईटीआई, डिप्लोमाधारी के लिए बढ़िया मौका, छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी में नौकरी, वेतन भी बढ़िया

CSPGCL की इस भर्ती में कुल 245 अप्रेंटिस पद रखे गए हैं। कंपनी ने अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पद बांटे हैं। आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 105 पद, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 65 पद और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 55 पद तय हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anurag Animesh

Jan 22, 2026

CSPGCL Vacancy 2026

CSPGCL Vacancy 2026(Image-Freepik)

CSPGCL Recruitment 2026: अगर आपने आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब नौकरी को लेकर असमंजस में हैं, तो छत्तीसगढ़ से आई यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। राज्य की बिजली उत्पादन कंपनी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) ने अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह मौका खास तौर पर उन फ्रेशर युवाओं के लिए है, जिन्हें अनुभव की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल पा रही। अप्रेंटिसशिप के जरिए न सिर्फ काम सीखने का अवसर मिलेगा, बल्कि हर महीने तय स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट cspgcl.co.in के जरिए किया जा सकता है।

CSPGCL Vacancy 2026: इतने पदों पर होगी भर्ती


CSPGCL की इस भर्ती में कुल 245 अप्रेंटिस पद रखे गए हैं। कंपनी ने अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पद बांटे हैं। आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 105 पद, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 65 पद और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 55 पद तय हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

CSPGCL Recruitment 2026: योग्यता क्या होनी चाहिए?

  • जिस पद के लिए आवेदन करना है, उम्मीदवार का उसी के अनुसार योग्य होना जरूरी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए।
  • BSc और BCA पास कैंडिडेट्स भी इस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं।
  • डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए राज्य के तकनीकी बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा होना चाहिए।
  • वहीं आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई किया हो।

CSPGCL Vacancy 2026: स्टाइपेंड और चयन प्रक्रिया


अप्रेंटिसशिप के दौरान उम्मीदवारों को 9,600 रुपये से लेकर 12,300 रुपये प्रति माह तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड पद और योग्यता के अनुसार तय किया गया है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Panchayat Sachiv Bharti: 12वीं पास युवाओं के पास पंचायत सचिव बनने का मौका, 70000 सैलरी, बस 100 रुपया में करें आवेदन
शिक्षा
Panchayat Sachiv Bharti

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Jan 2026 04:11 pm

Published on:

22 Jan 2026 04:10 pm

Hindi News / Education News / CSPGCL Vacancy 2026: आईटीआई, डिप्लोमाधारी के लिए बढ़िया मौका, छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी में नौकरी, वेतन भी बढ़िया

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, बिना TET वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, जान लें डिटेल्स

TET Mandatory For Teachers
शिक्षा

Panchayat Sachiv Bharti: 12वीं पास युवाओं के पास पंचायत सचिव बनने का मौका, 70000 सैलरी, बस 100 रुपया में करें आवेदन

Panchayat Sachiv Bharti
शिक्षा

RSSB Grade 4 Final Answer Key: अभी तक नही कर पाएं हैं राजस्थान ग्रेड-4 भर्ती की फाइनल आंसर-की डाउनलोड तो सीधे इस लिंक से चेक करें

RSSB Grade 4 Final Answer Key 2026
शिक्षा

Basant Panchami School Holiday 2026: 23 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी, जानें राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार का क्या है अपडेट

Basant Panchami School Holiday 2026
शिक्षा

Travel Friendly Jobs: डेस्क जॉब को कहें बाय-बाय! इन 6 जॉब्स से दुनिया घूमने के साथ मिलेगी तगड़ी सैलरी

Travel Friendly Jobs 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.