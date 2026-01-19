19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

ICAI CA Inter Audit Exam: सीए इंटर पेपर-5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स परीक्षा की नई तारीख जारी, जानें कब होंगे एग्जाम

ICAI: आईसीएआई के मुताबिक, स्थगित की गई परीक्षा अब 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को आयोजित होगी। समय की बात करें तो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और परीक्षा केंद्र जो पहले एडमिट कार्ड पर दिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 19, 2026

ICAI CA Inter Audit Exam

ICAI CA Inter Audit Exam(Image-Freepik)

ICAI CA Inter Audit Exam: सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 की परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने इंटरमीडिएट ग्रुप-II के पेपर-5 (ऑडिटिंग एंड एथिक्स) को लेकर स्थिति साफ कर दी है। 19 जनवरी को होने वाली यह परीक्षा अचानक स्थगित कर दी गई थी। इससे हजारों छात्र असमंजस में थे। कई तो परीक्षा केंद्र जाने की तैयारी भी कर चुके थे। अब संस्थान ने इस पेपर के लिए नई तारीख तय कर दी है, जिससे छात्रों को राहत मिली है।

ICAI CA Inter Audit Exam: क्या है नया परीक्षा शेड्यूल?

आईसीएआई के मुताबिक, स्थगित की गई परीक्षा अब 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को आयोजित होगी। समय की बात करें तो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और परीक्षा केंद्र जो पहले एडमिट कार्ड पर दिया गया है। यानी केंद्र या समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छात्रों को बस नई तारीख ध्यान में रखनी है। इस अपडेट का असर सिर्फ इंटरमीडिएट ग्रुप-II के इस एक पेपर पर पड़ा है। CA फाउंडेशन जनवरी 2026 की परीक्षाएं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी, जो 20 जनवरी, 22 जनवरी और 24 जनवरी तय है।

CA Intermediate Paper-5 Exam: एडमिट कार्ड को लेकर अहम जानकारी

ICAI ने साफ किया है कि नया एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। जो एडमिट कार्ड पहले से जारी हैं, वही 31 जनवरी की परीक्षा के लिए मान्य रहेंगे। एक और अहम बात अगर 31 जनवरी को किसी राज्य या केंद्र सरकार की ओर से छुट्टी घोषित होती है, तब भी परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Jan 2026 01:45 pm

Hindi News / Education News / ICAI CA Inter Audit Exam: सीए इंटर पेपर-5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स परीक्षा की नई तारीख जारी, जानें कब होंगे एग्जाम

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Rajasthan 4th Grade Document Required: राजस्थान कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स, देखें लिस्ट

Rajasthan 4th Grade Result
शिक्षा

JAC Admit Card 2026: सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें झारखंड बोर्ड 10वीं,12वीं एडमिट कार्ड

JAC Admit Card 2026
शिक्षा

Noida School Timing: ठंड के कारण बदल गई स्कूलों की टाइमिंग, कब से कब तक लागू रहेगा नया समय?

Noida School Timing
शिक्षा

CTET Exam City 2026: सीटीईटी एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड होने वाले हैं जारी, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

CBSE CTET Exam 2026
शिक्षा

310 डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति अंतिम चरण में

The appointment of principals in 310 degree colleges is in its final stage
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.