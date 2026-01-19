ICAI CA Inter Audit Exam: सीए इंटर पेपर-5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स परीक्षा की नई तारीख जारी, जानें कब होंगे एग्जाम

ICAI CA Inter Audit Exam(Image-Freepik)
ICAI CA Inter Audit Exam: सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 की परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने इंटरमीडिएट ग्रुप-II के पेपर-5 (ऑडिटिंग एंड एथिक्स) को लेकर स्थिति साफ कर दी है। 19 जनवरी को होने वाली यह परीक्षा अचानक स्थगित कर दी गई थी। इससे हजारों छात्र असमंजस में थे। कई तो परीक्षा केंद्र जाने की तैयारी भी कर चुके थे। अब संस्थान ने इस पेपर के लिए नई तारीख तय कर दी है, जिससे छात्रों को राहत मिली है।
आईसीएआई के मुताबिक, स्थगित की गई परीक्षा अब 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को आयोजित होगी। समय की बात करें तो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और परीक्षा केंद्र जो पहले एडमिट कार्ड पर दिया गया है। यानी केंद्र या समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छात्रों को बस नई तारीख ध्यान में रखनी है। इस अपडेट का असर सिर्फ इंटरमीडिएट ग्रुप-II के इस एक पेपर पर पड़ा है। CA फाउंडेशन जनवरी 2026 की परीक्षाएं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी, जो 20 जनवरी, 22 जनवरी और 24 जनवरी तय है।
ICAI ने साफ किया है कि नया एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। जो एडमिट कार्ड पहले से जारी हैं, वही 31 जनवरी की परीक्षा के लिए मान्य रहेंगे। एक और अहम बात अगर 31 जनवरी को किसी राज्य या केंद्र सरकार की ओर से छुट्टी घोषित होती है, तब भी परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
