ICAI CA Inter Audit Exam: सीए इंटर पेपर-5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स परीक्षा की नई तारीख जारी, जानें कब होंगे एग्जाम

आईसीएआई के मुताबिक, स्थगित की गई परीक्षा अब 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को आयोजित होगी। समय की बात करें तो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और परीक्षा केंद्र जो पहले एडमिट कार्ड पर दिया गया है। यानी केंद्र या समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छात्रों को बस नई तारीख ध्यान में रखनी है। इस अपडेट का असर सिर्फ इंटरमीडिएट ग्रुप-II के इस एक पेपर पर पड़ा है। CA फाउंडेशन जनवरी 2026 की परीक्षाएं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी, जो 20 जनवरी, 22 जनवरी और 24 जनवरी तय है।