बिना परीक्षा बनें इंडियन नेवी में ऑफिसर, शुरू हुई नई भर्ती, 1 लाख से ज्यादा है सैलरी

Indian Navy Vacancy 2025: अगर आप इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतर मौका है। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) ऑफिसरभर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं जिसमें बिना लिखित परीक्षा दिए सीधे इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए चयन होगा।