IOCL Recruitment 2026: इंडियन ऑयल में 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जान लें किन पदों के लिए होना है चयन

IOCL Recruitment 2026
IOCL Vacancy 2026: Indian Oil Corporation Limited (IOCL) ने अपने वेस्टर्न रीजन में टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 405 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जनवरी 2026 तय की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि को शाम 5 बजे तक IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह भर्तियां पश्चिमी भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएंगी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 179 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में 69-69 पद, गोआ में 22 पद, छत्तीसगढ़ में 22 पद, दादरा एवं नगर हवेली में 22 पद तथा दमन एवं दीव में भी 22 पदों पर अप्रेंटिस की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के माध्यम से युवाओं को इंडियन ऑयल जैसे बड़े संस्थान में ट्रेनिंग और कार्य अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय या बोर्ड से आवश्यक डिग्री या प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, जबकि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र आवश्यक है। वहीं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा के तहत अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 31 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। इसके बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी और अंत में मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस के रूप में नियुक्ति दी जाएगी।
