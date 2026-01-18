IOCL Recruitment 2026: इंडियन ऑयल में 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जान लें किन पदों के लिए होना है चयन



शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय या बोर्ड से आवश्यक डिग्री या प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, जबकि ट्रेड अप्रेंटिस के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र आवश्यक है। वहीं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा के तहत अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 31 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।