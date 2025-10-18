ISRO Recruitment 2025: इसरो के कई टेक्निकल पदों पर निकली भर्ती, 1.50 से ज्यादा मिलेगी सैलरी, बस होनी चाहिए ये योग्यता

ISRO में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। Indian Space Research Organization (ISRO) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (Satish Dhawan Space Centre- SDSC SHAR), श्रीहरिकोटा ने विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट apps.shar.gov.in पर शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 14 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ISRO भारत सरकार की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है, जो देश में अंतरिक्ष तकनीक के विकास, रिसर्च कार्यों के लिए जिम्मेदार है।