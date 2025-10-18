ISRO Recruitment 2025: इसरो के कई टेक्निकल पदों पर निकली भर्ती, 1.50 से ज्यादा मिलेगी सैलरी, बस होनी चाहिए ये योग्यता

ISRO Recruitment 2025(Image-ISRO Official)
ISRO में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। Indian Space Research Organization (ISRO) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (Satish Dhawan Space Centre- SDSC SHAR), श्रीहरिकोटा ने विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट apps.shar.gov.in पर शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 14 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ISRO भारत सरकार की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है, जो देश में अंतरिक्ष तकनीक के विकास, रिसर्च कार्यों के लिए जिम्मेदार है।
इस भर्ती के लिए अलग-अलग पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। उम्मीदवारों के पास इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। बी.ई./बी.टेक./बी.एससी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा (इंजीनियरिंग/केमिकल/नर्सिंग आदि), आईटीआई या 10वीं पास (SSLC/SSC), बी.ए./बी.एससी./ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री
आयु सीमा की बात करें तो 14 नवंबर 2025 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
|पद का नाम
|वैकेंसी
|साइंटिस्ट/ इंजीनियर ‘एससी’
|23
|टेक्निकल असिस्टेंट
|28
|साइंटिफिक असिस्टेंट
|3
|लाइब्रेरी असिस्टेंट ‘ए’
|1
|रेडियोग्राफर ‘ए’
|1
|टेक्निशियन ‘बी’
|70
|ड्राफ्ट्समैन ‘बी’
|2
|कुक
|3
|फायरमैन ‘ए’
|6
|लाइट व्हीकल ड्राइवर ‘ए’
|3
|नर्स - बी
|1
|कुल
|141
चयनित उम्मीदवारों को 19,900 से 1,77,500 रुपया प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी। यह बेसिक पे होगी, जिसमें अन्य भत्ते भी शामिल होंगे। चयन प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। जिसमें लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल परीक्षण शामिल है।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट apps.shar.gov.in पर जाएं।
Career सेक्शन में जाकर “SDSC SHAR/RMT/01/2025 dated 16.10.2025- View Advertisement” के सामने Click Here to Apply पर क्लिक करें।
जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसे चुनें।
अपनी मूल जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल्स सही-सही भरें।
डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
आवेदन शुल्क जमा करें।
फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
