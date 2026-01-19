JAC Admit Card 2026: सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें झारखंड बोर्ड 10वीं,12वीं एडमिट कार्ड

Jharkhand Board Exams: झारखंड के लाखों छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसी बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बोर्ड की ओर से यह एडमिट कार्ड आधिकारिक पोर्टल jacexamportal.in पर अपलोड किए गए हैं। हालांकि, छात्रों को यह बात समझनी होगी कि वे खुद वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते। बोर्ड ने इसकी जिम्मेदारी सीधे स्कूलों को दी है। यानी हर छात्र को अपना एडमिट कार्ड अपने ही स्कूल से लेना होगा।