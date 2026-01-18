18 जनवरी 2026,

शिक्षा

CUET PG 2026 Registration: क्या आपके पास हैं ये 5 जरूरी डॉक्यूमेंट्स? इनके बिना नहीं भर पाएंगे ऑनलाइन फॉर्म

NTA CUET PG 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दी है। देश के केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में प्रवेश करने के लिए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जानिए आवेदन करने के लिए किन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 18, 2026

CUET PG 2026 Registration

CUET PG 2026 Registration (Image Source: Freepik)

CUET PG 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एकेडमिक सेशन 2026 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट का ऐलान कर दिया है। एनटीए के मुताबिक, आवेदन और आवेदन शुल्क जमा करने की समय सीमा 20 जनवरी की रात 11:50 बजे तक ही रहेगी। जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में प्रवेश लेना चाहते है वो, आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। एनटीए ने साफ किया है कि, आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे।

CUET PG Documents List: आवेदन के लिए ये दस्तावेज चाहिए

सीयूईटी पीजी परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय स्टूडेंट्स को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। इनमें खासतौर से इन दस्तावेजों को शामिल किया गया है-

  • स्टूडेंट की हालिया पासपोर्ट साइज फोटो जो साफ सुथरी और सही फॉर्मेट में हो।
  • स्टूडेंट्स के सिग्नेचर की स्कैन की हुई फाइल।
  • 10वीं 12वीं क्लास की मार्कशीट।
  • पहचान के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड।
  • कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि जरूरी हो)।

NTA CUET PG 2026: एग्जाम सेंटर और शहर का चुनाव

ऑनलाइन आवेदन के दौरान स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए शहर सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। स्टूडेंट अपनी सुविधा के हिसाब से अपने घर के पास का शहर चुन सकते हैं। एनटीए ने कहा है कि छात्र फॉर्म में दी गई जानकारी को बहुत ध्यान से भरें। फीस जमा करने और फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले भरी गई सभी जानकारियों को एक बार अच्छी तरह चेक कर लें। बाद में सुधार का मौका मिलना मुश्किल हो सकता है। परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारियों जैसे पेपर पैटर्न, एग्जाम डेट्स और सिलेबस के लिए स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद सूचना बुलेटिन को देख सकते हैं।

CUET PG 2026 Apply Online: आवेदन शुल्क और पेमेंट प्रोसेस

रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्रों को सबसे पहले पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद नाम पता और एजुकेशनल जानकारी भरनी होगी। फॉर्म के साथ ही छात्रों को अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस जमा करनी होगी। यह फीस नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या यूपीआई के जरिए जमा की जा सकती है। जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक आवेदन पूरा नहीं माना जाएगा। एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि, फीस भरने के बाद कंफर्मेशन पेज और भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास संभाल कर रखें।

फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से पहले उम्मीदवारों को अपनी एलिजिबिलिटी और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए ताकि, प्रक्रिया के दौरान किसी तकनीकी बाधा का सामना न करना पड़े।

Published on:

18 Jan 2026 05:25 pm

