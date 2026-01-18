CUET PG 2026 Registration: क्या आपके पास हैं ये 5 जरूरी डॉक्यूमेंट्स? इनके बिना नहीं भर पाएंगे ऑनलाइन फॉर्म

ऑनलाइन आवेदन के दौरान स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए शहर सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। स्टूडेंट अपनी सुविधा के हिसाब से अपने घर के पास का शहर चुन सकते हैं। एनटीए ने कहा है कि छात्र फॉर्म में दी गई जानकारी को बहुत ध्यान से भरें। फीस जमा करने और फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले भरी गई सभी जानकारियों को एक बार अच्छी तरह चेक कर लें। बाद में सुधार का मौका मिलना मुश्किल हो सकता है। परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारियों जैसे पेपर पैटर्न, एग्जाम डेट्स और सिलेबस के लिए स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद सूचना बुलेटिन को देख सकते हैं।