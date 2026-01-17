IBPS Exam Calendar 2026-27: बैंकिंग परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, जानें कब होगी पीओ और क्लर्क भर्ती परीक्षा

आईबीपीएस ने बताया है कि, इस बार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अब कैंडिडेट्स को कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को मोबाइल या वेबकैम से अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। साथ ही सिग्नेचर करते समय ध्यान रखना होगा कि वो कैपिटल लेटर्स में ना हों। बोर्ड ने फोटो और अंगूठे के निशान 20 से 50 केबी और सिग्नेचर के लिए 10 से 20 केबी के लिए भी फाइल साइज तय किया है।