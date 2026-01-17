IBPS Exam Calendar 2026-27: बैंकिंग परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, जानें कब होगी पीओ और क्लर्क भर्ती परीक्षा

IBPS Exam Calendar 2026 9Image Source: Freepik)
IBPS Exam Calendar 2026-27: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने साल 2026-27 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के जरिए आईबीपीएस ने पीओ, क्लर्क और आरआरबी जैसी बड़ी परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन तारीखों के आधार पर अब स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी समय रहते बेहतर ढंग से कर सकेंगे।
आईबीपीएस द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक पब्लिक सेक्टर के बैंकों में अलग-अलग पदों के लिए परीक्षाएं नवंबर 2026 से शुरू होंगी।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के पदों की भर्ती के लिए भी शेड्यूल तय कर दिया गया है।
आईबीपीएस ने बताया है कि, इस बार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अब कैंडिडेट्स को कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को मोबाइल या वेबकैम से अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। साथ ही सिग्नेचर करते समय ध्यान रखना होगा कि वो कैपिटल लेटर्स में ना हों। बोर्ड ने फोटो और अंगूठे के निशान 20 से 50 केबी और सिग्नेचर के लिए 10 से 20 केबी के लिए भी फाइल साइज तय किया है।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि आईबीपीएस द्वारा जारी यह कैलेंडर पोटेंशियल है। इसमें परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव भी किया जा सकता है। एबिलिटी, एप्लिकेशन फीस और भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि, वे नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in को देखते रहें ताकि जरूरी अपडेट मिलती रहे।
