17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

IBPS Exam Calendar 2026-27: बैंकिंग परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, जानें कब होगी पीओ और क्लर्क भर्ती परीक्षा

IBPS Exam Calendar 2026-27: आईबीपीएस ने 2026-27 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। जानिए कब होंगी बैंक PO, क्लर्क और RRB भर्ती की परीक्षाएं। बैंकिंग भर्ती के लिए जरूरी तारीखें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एग्जाम शेड्यूल की जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 17, 2026

IBPS Exam Calendar 2026-27

IBPS Exam Calendar 2026 9Image Source: Freepik)

IBPS Exam Calendar 2026-27: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने साल 2026-27 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के जरिए आईबीपीएस ने पीओ, क्लर्क और आरआरबी जैसी बड़ी परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन तारीखों के आधार पर अब स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी समय रहते बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

RRB Exam Dates 2026: पब्लिक सेक्टर बैंकों का एग्जाम शेड्यूल

आईबीपीएस द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक पब्लिक सेक्टर के बैंकों में अलग-अलग पदों के लिए परीक्षाएं नवंबर 2026 से शुरू होंगी।

  • प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO): पीओ पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा 21 और 22 नवंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी। वहीं इसकी मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर, 2026 को होगी।
  • स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO): इस बार स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस सीधे 20 दिसंबर, 2026 को होने वाली मुख्य परीक्षा के आधार पर की जाएगी।
  • क्लर्क (CSA): क्लर्क कैडर के लिए प्रारंभिक परीक्षा 6, 12 और 13 दिसंबर, 2026 को होगी। इसकी मुख्य परीक्षा 30 जनवरी, 2027 को आयोजित की जाएगी।

IBPS PO Clerk Exam 2026: ग्रामीण बैंकों (RRB) के लिए जरूरी तारीखें

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के पदों की भर्ती के लिए भी शेड्यूल तय कर दिया गया है।

  • ऑफिसर स्केल 1: प्रारंभिक परीक्षा 21 और 22 नवंबर, 2026 को होगी।
  • ऑफिसर स्केल 2 और 3: इन पदों के लिए केवल एक मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर, 2026 को ली जाएगी।
  • ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क): प्रारंभिक परीक्षा 6, 12 और 13 दिसंबर, 2026 को आयोजित होगी, जबकि मुख्य परीक्षा 30 जनवरी, 2027 को होगी।

IBPS Exam Calendar 2026-27: रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नियम

आईबीपीएस ने बताया है कि, इस बार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अब कैंडिडेट्स को कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को मोबाइल या वेबकैम से अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। साथ ही सिग्नेचर करते समय ध्यान रखना होगा कि वो कैपिटल लेटर्स में ना हों। बोर्ड ने फोटो और अंगूठे के निशान 20 से 50 केबी और सिग्नेचर के लिए 10 से 20 केबी के लिए भी फाइल साइज तय किया है।

RRB Recruitment 2026: उम्मीदवारों के लिए सलाह

यह ध्यान रखना जरूरी है कि आईबीपीएस द्वारा जारी यह कैलेंडर पोटेंशियल है। इसमें परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव भी किया जा सकता है। एबिलिटी, एप्लिकेशन फीस और भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि, वे नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in को देखते रहें ताकि जरूरी अपडेट मिलती रहे।

ये भी पढ़ें

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana: 10वीं के बाद राजस्थान सरकार देगी 1.15 लाख रुपये, बस मार्कशीट में चाहिए इतने परसेंट अंक
शिक्षा
Mukhyamantri Hamari Beti Yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 05:56 pm

Hindi News / Education News / IBPS Exam Calendar 2026-27: बैंकिंग परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, जानें कब होगी पीओ और क्लर्क भर्ती परीक्षा

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Rajasthan 4th Grade Result Name Wise: राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट नाम वाइज जारी, गौरव गर्ग बने टॉपर

Rajasthan 4th Grade Result Name Wise
शिक्षा

RSSB Driver Result 2026: राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, यहां से डायरेक्ट करें चेक

RSSB Driver Result 2026
शिक्षा

हुब्बल्ली में शहर और गांव की संस्कृति का सुंदर संगम: जैन

हुब्बल्ली के घंटीकेरी स्थित शांतिनिकेतन अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 26वें वार्षिक महोत्सव में मौजूद अतिथि।
हुबली

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana: 10वीं के बाद राजस्थान सरकार देगी 1.15 लाख रुपये, बस मार्कशीट में चाहिए इतने परसेंट अंक

Mukhyamantri Hamari Beti Yojana
शिक्षा

RSSB Vacancy 2026: राजस्थान बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका, 1 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती

RSSB Agriculture Supervisor Recruitment
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.