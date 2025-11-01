Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

JEE Main 2026: भारत के इतने शहरों में होगी जेईई मेन परीक्षा, जानें परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव हुआ हैं या नहीं?

JEE Main 2026 का आयोजन दो सेशन में आयोजित किया जाएगा। जनवरी और अप्रैल 2026 में। एनटीए के अनुसार, दोनों सत्रों में से किसी एक या दोनों में अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 01, 2025

JEE Main 2026

JEE Main 2026 Registration Started(Image-Freepik)

JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। National Testing Agency (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main 2026) के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 323 कर दी गई है, जबकि पिछले साल यह 284 शहरों में आयोजित हुई थी। यानी इस बार अभ्यर्थियों को 39 नए शहरों में भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। एनटीए ने जेईई मेन 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार बीटेक या बीआर्क कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर 27 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

JEE Main 2026 परीक्षा: कब और कैसे होगी?


जेईई मेन 2026 का आयोजन दो सेशन में आयोजित किया जाएगा। जनवरी और अप्रैल 2026 में। एनटीए के अनुसार, दोनों सत्रों में से किसी एक या दोनों में अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। अंतिम मेरिट स्कोर दोनों सत्रों में से बेहतर प्रदर्शन वाले अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा।
सेशन 1: 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक
सेशन 2: 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 तक

JEE Main 2026: योग्यता मानदंड

आवेदन के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 2024 या 2025 में कक्षा 12वीं पास की है, या 2026 में 12वीं परीक्षा दे रहे हैं।
योग्यता के लिए फिजिक्स और मैथ्स अनिवार्य विषय हैं, साथ में केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या टेक्निकल वोकेशनल में से एक विषय होना चाहिए।
अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन के लिए कम से कम 75% अंक की शर्त रखते हैं।

जेईई मेन 2026 एग्जाम पैटर्न


इस बार परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा में कुल 75 प्रश्न होंगे, जो 300 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र तीन सेक्शन में विभाजित रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स। साथ ही हर विषय में दो भाग होंगे। सेक्शन A: 20 प्रश्न (अनिवार्य) सेक्शन B: 10 में से 5 प्रश्न हल करने होंगे। हर सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Nov 2025 09:10 am

Hindi News / Education News / JEE Main 2026: भारत के इतने शहरों में होगी जेईई मेन परीक्षा, जानें परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव हुआ हैं या नहीं?

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh High Court Recruitment: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, जान लें सैलरी सहित अन्य डिटेल्स

Chhattisgarh High Court Recruitment
शिक्षा

AKTU Result 2025: एकेटीयू में बीटेक सहित कई कोर्सों का रिजल्ट जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

AKTU Result 2025
शिक्षा

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025 जारी, उम्मीदवार यहां ऐसे देखें अपनी OMR शीट

BPSC 71st Prelims Final Answer Key 2025
शिक्षा

NDA Sankalp Patra For Bihar Election 2025: एक करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार,मेगा स्किल सेंटर, युवाओं के लिए और क्या-क्या?

bihar election
शिक्षा

Rajasthan RTE: निजी स्कूलों में 2.37 लाख को ही मिला निशुल्क एडमिशन, 26,567 आवेदन खारिज

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.