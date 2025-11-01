JEE Main 2026: भारत के इतने शहरों में होगी जेईई मेन परीक्षा, जानें परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव हुआ हैं या नहीं?

JEE Main 2026 Registration Started(Image-Freepik)
JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। National Testing Agency (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main 2026) के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 323 कर दी गई है, जबकि पिछले साल यह 284 शहरों में आयोजित हुई थी। यानी इस बार अभ्यर्थियों को 39 नए शहरों में भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। एनटीए ने जेईई मेन 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार बीटेक या बीआर्क कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर 27 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
जेईई मेन 2026 का आयोजन दो सेशन में आयोजित किया जाएगा। जनवरी और अप्रैल 2026 में। एनटीए के अनुसार, दोनों सत्रों में से किसी एक या दोनों में अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। अंतिम मेरिट स्कोर दोनों सत्रों में से बेहतर प्रदर्शन वाले अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा।
सेशन 1: 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक
सेशन 2: 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 तक
आवेदन के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 2024 या 2025 में कक्षा 12वीं पास की है, या 2026 में 12वीं परीक्षा दे रहे हैं।
योग्यता के लिए फिजिक्स और मैथ्स अनिवार्य विषय हैं, साथ में केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या टेक्निकल वोकेशनल में से एक विषय होना चाहिए।
अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन के लिए कम से कम 75% अंक की शर्त रखते हैं।
इस बार परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा में कुल 75 प्रश्न होंगे, जो 300 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र तीन सेक्शन में विभाजित रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमेटिक्स। साथ ही हर विषय में दो भाग होंगे। सेक्शन A: 20 प्रश्न (अनिवार्य) सेक्शन B: 10 में से 5 प्रश्न हल करने होंगे। हर सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी।
