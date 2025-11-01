JEE Main 2026: भारत के इतने शहरों में होगी जेईई मेन परीक्षा, जानें परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव हुआ हैं या नहीं?

JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। National Testing Agency (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main 2026) के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 323 कर दी गई है, जबकि पिछले साल यह 284 शहरों में आयोजित हुई थी। यानी इस बार अभ्यर्थियों को 39 नए शहरों में भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा। एनटीए ने जेईई मेन 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार बीटेक या बीआर्क कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर 27 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।