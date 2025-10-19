JEE Main 2026: कब होगी जेईई मेन परीक्षा, आ गया जरुरी अपडेट, जान लें तारीख

JEE Main 2026(Image-Freepik)
JEE Main 2026 Registration: इंजीनियरिंग परीक्षा को लेकर बहुत अहम जानकारी सामने आ गई है। National Testing Agency यानी NTA JEE Mains 2026 को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE Main 2026) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इसमें परीक्षा की संभावित तारीख और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी शेयर की है। NTA की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार JEE Main 2026 परीक्षा दो चरणों (Session 1 और Session 2) में आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी।
सेशन 1 (जनवरी 2026)
आवेदन प्रक्रिया: अक्टूबर 2025 से शुरू होगी।
परीक्षा की तिथियां: 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच।
सेशन 2 (अप्रैल 2026)
आवेदन प्रक्रिया: जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी।
परीक्षा की तिथियां: 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच।
NTA ने जानकारी दी कि इस बार परीक्षा शहरों की संख्या में वृद्धि की जाएगी ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी आसानी से परीक्षा में भाग ले सकें। साथ ही विकलांग उम्मीदवारों (PwD) के लिए परीक्षा केंद्रों पर विशेष सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा।
उम्मीदवारों को आवेदन में कठिनाई न हो, इसके लिए एनटीए ने आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम को जोड़ा है। अब उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग और पता सीधे आधार से हासिल किया जाएगा। अगर आधार कार्ड और कक्षा 10वीं के सर्टिफिकेट में नाम अलग-अलग है, तो आवेदन फॉर्म भरते समय उसे ऑनलाइन सुधारने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। हालांकि, माता-पिता या अभिभावक का नाम आधार में नहीं होता, इसलिए यह जानकारी छात्रों को आवेदन फॉर्म में अलग से भरनी होगी। एनटीए ने कहा है कि वह परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, भरोसेमंद और निष्पक्ष बनाने के लिए हर स्तर पर जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
