Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

JEE Main 2026: कब होगी जेईई मेन परीक्षा, आ गया जरुरी अपडेट, जान लें तारीख

JEE Main Exam 2026: NTA ने जानकारी दी कि इस बार परीक्षा शहरों की संख्या में वृद्धि की जाएगी ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी आसानी से परीक्षा में भाग ले सकें।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 19, 2025

JEE Main 2026

JEE Main 2026(Image-Freepik)

JEE Main 2026 Registration: इंजीनियरिंग परीक्षा को लेकर बहुत अहम जानकारी सामने आ गई है। National Testing Agency यानी NTA JEE Mains 2026 को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE Main 2026) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इसमें परीक्षा की संभावित तारीख और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी शेयर की है। NTA की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार JEE Main 2026 परीक्षा दो चरणों (Session 1 और Session 2) में आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी।

सेशन 1 (जनवरी 2026)
आवेदन प्रक्रिया: अक्टूबर 2025 से शुरू होगी।
परीक्षा की तिथियां: 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच।

सेशन 2 (अप्रैल 2026)
आवेदन प्रक्रिया: जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी।
परीक्षा की तिथियां: 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच।

JEE Main 2026: परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ेगी

NTA ने जानकारी दी कि इस बार परीक्षा शहरों की संख्या में वृद्धि की जाएगी ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी आसानी से परीक्षा में भाग ले सकें। साथ ही विकलांग उम्मीदवारों (PwD) के लिए परीक्षा केंद्रों पर विशेष सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा।

JEE Main 2026: आधार कार्ड से जुड़ी नई प्रक्रिया


उम्मीदवारों को आवेदन में कठिनाई न हो, इसके लिए एनटीए ने आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम को जोड़ा है। अब उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग और पता सीधे आधार से हासिल किया जाएगा। अगर आधार कार्ड और कक्षा 10वीं के सर्टिफिकेट में नाम अलग-अलग है, तो आवेदन फॉर्म भरते समय उसे ऑनलाइन सुधारने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। हालांकि, माता-पिता या अभिभावक का नाम आधार में नहीं होता, इसलिए यह जानकारी छात्रों को आवेदन फॉर्म में अलग से भरनी होगी। एनटीए ने कहा है कि वह परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, भरोसेमंद और निष्पक्ष बनाने के लिए हर स्तर पर जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 03:19 pm

Hindi News / Education News / JEE Main 2026: कब होगी जेईई मेन परीक्षा, आ गया जरुरी अपडेट, जान लें तारीख

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

RRB RPF Constable 2025: आरआरबी कांस्टेबल पीईटी के लिए डेटशीट जारी, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

RRB RPF Constable 2025
शिक्षा

पॉक्सो जागरूकता अभियान चलाएंगे सरकारी स्कूल, कॉलेज

बैंगलोर

IGNOU TEE DEC 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक हो सकेगा रजिस्ट्रेशन

IGNOU
शिक्षा

ONGC Recruitment 2025: बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, ओएनजीसी में 2700 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती

ONGC Recruitment 2025
शिक्षा

CMAT 2026: एमबीए में एडमिशन के लिए सीमैट में रजिस्ट्रेशन चालू, जानें डिटेल्स

CMAT 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.