JEE Main 2026: कब होगी जेईई मेन परीक्षा, आ गया जरुरी अपडेट, जान लें तारीख



उम्मीदवारों को आवेदन में कठिनाई न हो, इसके लिए एनटीए ने आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम को जोड़ा है। अब उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग और पता सीधे आधार से हासिल किया जाएगा। अगर आधार कार्ड और कक्षा 10वीं के सर्टिफिकेट में नाम अलग-अलग है, तो आवेदन फॉर्म भरते समय उसे ऑनलाइन सुधारने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। हालांकि, माता-पिता या अभिभावक का नाम आधार में नहीं होता, इसलिए यह जानकारी छात्रों को आवेदन फॉर्म में अलग से भरनी होगी। एनटीए ने कहा है कि वह परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, भरोसेमंद और निष्पक्ष बनाने के लिए हर स्तर पर जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।