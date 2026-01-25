KVS Vacancy 2026: सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, केवीएस ने 987 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, बस चाहिए ये योग्यता

केवीएस ने फिलहाल खाली पदों की शुरुआती जानकारी दी है। इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन जल्द ही विभाग की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर आ जाएगा। माना जा रहा है कि, आवेदन करने की प्रक्रिया फरवरी 2026 के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें समय-समय पर वेबसाइट चेक करने की सलाह दी गई है। उम्र की बात करें तो टीजीटी (TGT) के लिए अधिकतम उम्र 35 साल और पीआरटी (PRT) के लिए 30 साल तय की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र सीमा में छूट मिलेगी।