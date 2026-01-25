KVS Vacancy 2026: सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, केवीएस ने 987 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, बस चाहिए ये योग्यता

KVS Vacancy 2026 (Image Source: Freepik)
KVS Vacancy 2026-27: सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर नई भर्तीयों का एलान किया है। केवीएस ने इसके लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है, जिसमें देशभर के अलग-अलग रीजन और स्कूलों में खाली पड़े 900 से ज्यादा पदों की जानकारी दी गई है।
केंद्रीय विद्यालय में इस बार कुल 987 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के 493 पद और प्राइमरी टीचर (PRT) के 494 पद शामिल हैं। ये भर्तियां खास तौर पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए की जा रही हैं जिन्हें पढ़ाई में विशेष मदद की जरूरत होती है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर इन पदों को मंजूरी दी है। इस नौकरी के लिए चुने गए शिक्षकों को हिंदी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं में पढ़ाने का अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
केवीएस ने फिलहाल खाली पदों की शुरुआती जानकारी दी है। इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन जल्द ही विभाग की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर आ जाएगा। माना जा रहा है कि, आवेदन करने की प्रक्रिया फरवरी 2026 के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें समय-समय पर वेबसाइट चेक करने की सलाह दी गई है। उम्र की बात करें तो टीजीटी (TGT) के लिए अधिकतम उम्र 35 साल और पीआरटी (PRT) के लिए 30 साल तय की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र सीमा में छूट मिलेगी।
PRT स्पेशल एजुकेटर: गर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपका 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास स्पेशल एजुकेशन में दो साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही, सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट (CTET) का पहला पेपर (Paper-1) भी पास होना जरूरी है।
TGT स्पेशल एजुकेटर: इस पद के लिए आपके पास कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल योग्यता के तौर पर स्पेशल एजुकेशन में बी.एड. (B.Ed) या फिर जनरल बी.एड के साथ स्पेशल एजुकेशन में एक साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा, कैंडिडेट्स का सीटेट (CTET) का दूसरा पेपर (Paper-2) पास होना जरूरी है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग