Medical Education: डॉक्टर की योग्यता मेहनत नहीं सिस्टम से तय: पारदर्शी प्रक्रिया के अभाव में घुट रहा मेडिकल छात्रों का दम

देश में डॉक्टर बनने की योग्यता मेहनत से नहीं, किस सिस्टम से पढ़े हैं इससे तय हो रही है। भारत में एमबीबीएस करने वाला छात्र चार बार फेल होने के बाद भी पांचवी बार परीक्षा दे सकता है, जबकि विदेश से एमबीबीएस करने वाला छात्र 150 में से 149 अंक लाकर भी डॉक्टर नहीं बन पाता। इस सिस्टम से निकले विद्यार्थियों को पीजी में माइनस 40 परसेंटाइल पर प्रवेश मिल सकता है, जबकि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (एफएमजीई) को पूरी तरह एक 'ब्लैक बॉक्स परीक्षा' बना दिया गया है। पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि एफएमजीई 149 अंक लाने वाला छात्र बार-बार फेल घोषित होता है, लेकिन सिस्टम उससे संवाद तक नहीं करता। न प्रश्न पत्र सार्वजनिक होते हैं, न उत्तर कुंजी, न विस्तृत परिणाम। न री-चेकिंग, न री-टोटलिंग की व्यवस्था। छात्र यह तक नहीं जान सकता कि उसने कौन सा सवाल गलत किया।