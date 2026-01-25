25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

MP Police Constable Result 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी, इस लिंक से सीधे करे डाउनलोड

MP Police Constable Result 2025: मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। फिजिकल टेस्ट के लिए 59 हजार से ज्यादा कैंडिडेट्स हुए शॉर्टलिस्ट। जानिए कब आएगा एडमिट कार्ड और वेबसाइट पर ऐसे चेक करें अपना रोल नंबर।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohsina Bano

Jan 25, 2026

MPESB Police Result 2025 Direct Link

MPESB Police Result 2025 Out

MP Police Constable Result 2025 Out: मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के पहले चरण का परिणाम जारी कर दिया है। इस रिजल्ट के साथ ही दूसरे चरण यानी फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सफल उम्मीदवारों की राह साफ हो गई है।

MP Police Result 2025 Rank List: इतने कैंडिडेट्स हुए शॉर्टलिस्ट

पुलिस मुख्यालय द्वारा निकाली गई 7500 कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) पदों की इस भर्ती में मुकाबला काफी कड़ा रहा। इस परीक्षा के लिए लगभग 9.78 लाख युवाओं ने अप्लाई किया था, जिनमें से 6.85 लाख कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए। अब बोर्ड ने कुल रिक्तियों के मुकाबले 59,438 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य घोषित किया है। सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

MP Police Constable Cut Off 2025: कब हुई थी एग्जाम

एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों में किया गया था। यह परीक्षा 30 अक्टूबर, 2025 से शुरू होकर 15 दिसंबर, 2025 तक चली थी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे प्रमुख केंद्रों पर हजारों युवाओं ने अपनी किस्मत आजमाई थी। अब सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) से गुजरना होगा।

MP Police Constable 2025 Admit Card: कब आएगा एडमिट कार्ड

पहले चरण में पास होने वाले कैंडिडेट्स को अब दूसरे चरण की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। इसमें उनके दस्तावेजों की जांच होगी और शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी और तारीखों का एलान जल्द ही पुलिस मुख्यालय द्वारा अलग से किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए एडमिट कार्ड भी ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में जारी किए जाएंगे।

MPESB Police Result 2025 Direct Link: ऐसे चेक करे रिजल्ट

कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं-

  • सबसे पहले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।
  • यहां होम पेज पर MP Police Constable Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
  • आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी।
  • इस लिस्ट में अपना रोल नंबर सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा ।
  • भविष्य की जरूरत के लिए आप रिजल्ट का प्रिंट आउट ले और अपने पास संभाल कर रखें।

ये भी पढ़ें

UGC Regulations 2026: आसान शब्दों में समझिए, क्या है यूजीसी का नया नियम जिसे लेकर देशभर में हो रहा बवाल?
शिक्षा
UGC Rules 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Jan 2026 08:40 pm

Hindi News / Education News / MP Police Constable Result 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी, इस लिंक से सीधे करे डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

UP Anganwadi Vacancy 2026: यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती, 12वीं पास महिलाओं के पास सरकारी नौकरी का मौका

UP Anganwadi Recruitment 2026
शिक्षा

KVS Vacancy 2026: सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, केवीएस ने 987 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, बस चाहिए ये योग्यता

KVS Vacancy 2026
शिक्षा

School Holiday: कल देशभर में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, सरकारी, प्राइवेट सभी दफ्तरों की छुट्टी

School Holiday
शिक्षा

Board Exam 2026: इस राज्य के बोर्ड एग्जाम में अब सभी छात्रों को मिलेंगे एक जैसे सवाल

Board Exam 2026
शिक्षा

Salary Of Sarpanch In Rajasthan: राजस्थान में सरपंचों को मिलता है इतना वेतन

Sarpanch In Rajasthan Panchayat
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.