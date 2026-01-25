MP Police Constable Result 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी, इस लिंक से सीधे करे डाउनलोड

पुलिस मुख्यालय द्वारा निकाली गई 7500 कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) पदों की इस भर्ती में मुकाबला काफी कड़ा रहा। इस परीक्षा के लिए लगभग 9.78 लाख युवाओं ने अप्लाई किया था, जिनमें से 6.85 लाख कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए। अब बोर्ड ने कुल रिक्तियों के मुकाबले 59,438 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य घोषित किया है। सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।