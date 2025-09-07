MPPSC: मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, बिना परीक्षा के होगा सिलेक्शन, सैलरी भी है बढ़िया



आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के मध्य प्रदेश के मूल निवासी 250 रुपए फीस जमा करेंगे, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों, जिनमें मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदक भी शामिल हैं, के लिए शुल्क 500 रुपए निर्धारित है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नया अकाउंट बनाकर एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2023 को चुनना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखना होगा।