MPPSC: मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, बिना परीक्षा के होगा सिलेक्शन, सैलरी भी है बढ़िया

MPPSC: नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) ने नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर तय किया है।
इस भर्ती के माध्यम 12 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का शैक्षिक योग्यता बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग होना आवश्यक है, साथ ही एमपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के आधार पर पूरी की जाएगी। इस पद पर मिलने वाली मासिक वेतन सीमा 15,600 से 39,100 रुपए के बीच है, साथ ही राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के मध्य प्रदेश के मूल निवासी 250 रुपए फीस जमा करेंगे, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों, जिनमें मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदक भी शामिल हैं, के लिए शुल्क 500 रुपए निर्धारित है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नया अकाउंट बनाकर एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2023 को चुनना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखना होगा।