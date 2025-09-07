Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

MPPSC: मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, बिना परीक्षा के होगा सिलेक्शन, सैलरी भी है बढ़िया

इस भर्ती के माध्यम 12 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का शैक्षिक योग्यता बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग होना आवश्यक है, साथ ही एमपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 07, 2025

MPPSC
MPPSC Bharti(Image-Freepik)

MPPSC: नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) ने नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर तय किया है।

MPPSC Vacancy 2025: इतने सीटों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम 12 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का शैक्षिक योग्यता बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग होना आवश्यक है, साथ ही एमपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के आधार पर पूरी की जाएगी। इस पद पर मिलने वाली मासिक वेतन सीमा 15,600 से 39,100 रुपए के बीच है, साथ ही राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे।

MPPSC: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के मध्य प्रदेश के मूल निवासी 250 रुपए फीस जमा करेंगे, जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों, जिनमें मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदक भी शामिल हैं, के लिए शुल्क 500 रुपए निर्धारित है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नया अकाउंट बनाकर एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2023 को चुनना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखना होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

07 Sept 2025 08:08 pm

Hindi News / Education News / MPPSC: मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, बिना परीक्षा के होगा सिलेक्शन, सैलरी भी है बढ़िया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट