Sabyasachi के लहंगे ने सरहद-पार मचाया बवाल, जानें दो टॉप डिजाइनर सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा के पास है क्या डिग्रियां

पश्चिम बंगाल के एक साधारण से परिवार में जन्मे सब्यसाची मुखर्जी की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के श्री अरबिंदो विद्यामंदिर से हुई। उनके पिता चाहते थे कि वे इंजीनियर बनें, लेकिन सब्यसाची का मन कला और संस्कृति में रमता था। जब उन्होंने फैशन डिजाइनर बनने की इच्छा जताई, तो पिता ने पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी किताबें बेचकर एंट्रेंस एग्जाम की फीस भरी थी। सब्यसाची ने अपनी मेहनत के दम पर कोलकाता के नामी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) में दाखिला लिया।

साल 1999 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंम्पलीट किया। सब्यसाची यहीं नहीं रुके उन्होंने फैशन को समझने के लिए विदेशी संस्थानों का रुख भी किया। सब्यसाची ने लंदन के मशहूर सेंट्रल सेंट मार्टिंस कॉलेज से फैशन की बारीकियां सीखीं। इसके साथ ही उन्होंने दिग्गज डिजाइनरों जैसे जेफ्री बीन और जीन पॉल गॉल्टियर के साथ काम किया और वहां से फैशन के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को समझा। सिर्फ 20 हजार रुपये और तीन कारीगरों के साथ शुरू हुआ उनका सफर आज करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंच चुका है।