न्यू इंडिया एश्योरेंस में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, 550 पदों पर निकली भर्ती

NIACL AO 2025 Recruitment: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने वर्ष 2025 के लिए प्रशासनिक अधिकारी (Administrative Officer - AO) पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के जरिए कुल 550 पदों को भरा जाएगा जिसमें जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों तरह के पद शामिल हैं।