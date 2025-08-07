न्यू इंडिया एश्योरेंस में ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, 550 पदों पर निकली भर्ती

NIACL AO 2025 Recruitment: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने वर्ष 2025 के लिए प्रशासनिक अधिकारी (Administrative Officer - AO) पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के जरिए कुल 550 पदों को भरा जाएगा जिसमें जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों तरह के पद शामिल हैं।
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार NIACL की आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर 30 अगस्त 2025 तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के बाद उम्मीदवार 14 सितंबर 2025 तक उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद जरूरी डाक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से किया जा सकता है।
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है।
NIACL ने भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी जल्द ही जारी करने की बात कही है। इसमें योग्यता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस जैसी जानकारियां शामिल होंगी। फिलहाल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और पूरी अधिसूचना पढ़कर ही आवेदन करें।