कार्यालयों में अटैच 150 शिक्षक कार्यमुक्त, स्कूल में हाजिरी देने पर ही मिलेगा वेतन



सालों से मनपसंद जगह पर जमे थे शिक्षक

जिले में करीब 150 शिक्षक ऐसे हैं, जो मूल पदस्थापना छोडकऱ सालों से मनचाही जगहों जैसे संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और कलेक्ट्रेट पर अटैच थे। इनमें से अधिकांश को संकुल प्राचार्यों ने डीईओ कार्यालय की सहमति से शैक्षणिक व्यवस्था के नाम पर संलग्न कराया था। हकीकत यह है कि इन शिक्षकों की मूल पोङ्क्षस्टग घर से दूर थी, इसलिए उन्होंने अटैचमेंट का सहारा लिया। इतना ही नहीं, करीब 50 शिक्षक मतदाता सूची पुनरीक्षण (बीएलओ) के नाम पर दूसरे शासकीय कार्यालयों में जमे हुए हैं।

स्कूलों में पढ़ाने वाले ही नहीं बचे

हाल ही में डीईओ द्वारा किए गए स्कूलों के निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। कई स्कूलों में शिक्षकों ने खुद बताया कि अन्य शिक्षक दूसरी जगह अटैच हैं, ऐसे में बच्चों को पढ़ाए कौन। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के समय यह स्थिति गंभीर थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग को आखिरकार सख्त कदम उठाना पड़ा।

7 फरवरी से बोर्ड परीक्षा, 1 से एस्मा होगा लागू

माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हो रही हैं। जिले में करीब 50 हजार और प्रदेशभर में करीब 16 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। इसे देखते हुए शासन ने एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) लागू कर दिया है, जो 1 फरवरी से 30 अप्रेल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान शिक्षक अवकाश नहीं ले सकेंगे, आंदोलन, धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे।