अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाए ग्वालियर स्टेशन: सांसद कुशवाह

संसद में मांग रखते सांसद भारत सिंह कुशवाह
ग्वालियर. ग्वालियर में लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे नए Modern Railway Station का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग संसद में उठाई गई। ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाह ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से कहा कि ग्वालियर की जनता की भावना है कि स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए।
उन्होंने बताया कि लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह World-Class Railway Station अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और शहर को नई पहचान देगा। जैसे ही उन्होंने यह मांग सदन में रखी, सांसदों ने मेजें थपथपाकर समर्थन जताया। 👏
सांसद कुशवाह ने ग्वालियर से दिल्ली और ग्वालियर से भोपाल के बीच Vande Bharat Sleeper Train शुरू करने की भी मांग की, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा मिल सके।
इसके अलावा उन्होंने खजुराहो से सवाई माधोपुर तक रेल यातायात बहाल करने और नई रेलवे लाइन के Expansion Project का प्रस्ताव भी रखा। प्रस्तावित मार्ग खजुराहो, झांसी, करैरा, शिवपुरी, पोहरी और श्योपुर होते हुए सवाई माधोपुर तक जाएगा। इससे लगभग 450 किलोमीटर क्षेत्र में Tourism Corridor विकसित होगा, जिससे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान को लाभ मिलेगा। 🌍
सांसद ने कहा कि वर्तमान में पर्यटक पन्ना टाइगर रिजर्व, खजुराहो मंदिर समूह और राम राजा मंदिर देखने के बाद लौट जाते हैं। यदि झांसी से सवाई माधोपुर तक रेल लाइन बनती है तो पर्यटक शिवपुरी होते हुए श्योपुर पहुंचकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते भी देख सकेंगे और आसानी से सवाई माधोपुर पहुंच सकेंगे। 🐆
उन्होंने बताया कि झांसी से श्योपुर रेललाइन के लिए सर्वे पूरा हो चुका है और अब इसकी Detailed Project Report (DPR) जल्द तैयार कराई जानी चाहिए, जिससे परियोजना को शीघ्र स्वीकृति मिल सके।
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