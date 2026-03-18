अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाए ग्वालियर स्टेशन: सांसद कुशवाह

ग्वालियर. ग्वालियर में लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे नए Modern Railway Station का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग संसद में उठाई गई। ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाह ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से कहा कि ग्वालियर की जनता की भावना है कि स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए।