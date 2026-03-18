18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

पांच राज्यों के रग्बी टूर्नामेंट के लिए एमपी टीम का अभ्यास शुरू, राष्ट्रीय टीम का

पांच राज्यों के टूर्नामेंट की तैयारी, राष्ट्रीय टीम का चयन भी इसी शिविर से

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Mar 18, 2026

पांच राज्यों के टूर्नामेंट की तैयारी, राष्ट्रीय टीम का चयन भी इसी शिविर से

ग्वालियर में एमपी रग्बी टीम का प्रशिक्षण शिविर शुरू

ग्वालियर. राजस्थान में आयोजित होने वाले Five-State Rugby Football Tournament के लिए मध्यप्रदेश टीम ने सोमवार से अपना Practice & Training Camp शुरू कर दिया है। यह कैंप ग्वालियर स्थित Atal Bihari Vajpayee Divyang Sports Training Centre में आयोजित हो रहा है। इसी शिविर के माध्यम से ग्वालियर में प्रस्तावित लगभग 15 राज्यों की भागीदारी वाले National Rugby Tournament के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

शुभारंभ अवसर पर नगर निगम के उपायुक्त शिशिर श्रीवास्तव ने कहा कि संसाधनों की कमी कभी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती। यदि खिलाड़ी मानसिक रूप से मजबूत हों तो सीमित सुविधाओं में भी High-Level Preparation संभव है। उन्होंने कहा कि यह दिव्यांग खेल केंद्र देश-विदेश के खिलाड़ियों को Training, Guidance और Opportunities उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है।

मुख्य अतिथि संभागीय आईटीआई के प्राचार्य पुष्कर बंसल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खेल के साथ-साथ Skill Development Programs भी चला रही हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से Self-Reliant बन सकते हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवार्थ जन कल्याण समिति के संस्थापक ओपी दीक्षित ने की। केंद्र की उपनिदेशक पल्लवी ने खिलाड़ियों से समर्पण और निरंतर अभ्यास बनाए रखने का आह्वान किया। आईटीआई के प्लेसमेंट ऑफिसर भागीरथ अग्निहोत्री ने कहा कि Sports और Employment एक-दूसरे को मजबूत करते हैं।

इस अवसर पर इंडोनेशिया में होने वाली Asian Championship में भाग लेने जा रहे एमपी टीम के कप्तान अजीत प्रजापति को शुभकामनाएं दी गईं। राजस्थान टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी करने वाले राजेश शर्मा ने तीन दिवसीय Training Schedule की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन मेजर मनोज पांडे ने किया तथा आभार सचिव राकेश श्रीवास्तव ने व्यक्त किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Mar 2026 06:09 pm

Published on:

18 Mar 2026 06:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / पांच राज्यों के रग्बी टूर्नामेंट के लिए एमपी टीम का अभ्यास शुरू, राष्ट्रीय टीम का

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जेल सुधार में बड़ा कदम: महिला बंदियों को भी मिलेगी खुली जेल की सुविधा, सुरक्षा के लिए 18 करोड़ मंजूर

मध्यप्रदेश की जेल व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में पहल की गई है।
ग्वालियर

अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाए ग्वालियर स्टेशन: सांसद कुशवाह

संसद में उठी मांग, सदन में मेजें थपथपाकर समर्थन
ग्वालियर

वित्त वर्ष 2026-27 की नई गाइडलाइन में बढ़ोतरी से प्रभावित हो सकती है खरीद फरोख्त

ग्वालियर

जेसी मिल्स मामला: लिक्विडेटर का अनुचित आचरण माफ, अब अंतिम सुनवाई होगी, टालमटोल नहीं चलेगा

जेसी मिल्स मामला: लिक्विडेटर का अनुचित आचरण माफ, अब अंतिम सुनवाई होगी, टालमटोल नहीं चलेगा
ग्वालियर

38 माह, 43 सुनवाई… लैंडफिल साइट जस की तस, आधे शहर में कचरा व्यवस्था बेपटरी

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.