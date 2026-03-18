पांच राज्यों के रग्बी टूर्नामेंट के लिए एमपी टीम का अभ्यास शुरू, राष्ट्रीय टीम का

ग्वालियर. राजस्थान में आयोजित होने वाले Five-State Rugby Football Tournament के लिए मध्यप्रदेश टीम ने सोमवार से अपना Practice & Training Camp शुरू कर दिया है। यह कैंप ग्वालियर स्थित Atal Bihari Vajpayee Divyang Sports Training Centre में आयोजित हो रहा है। इसी शिविर के माध्यम से ग्वालियर में प्रस्तावित लगभग 15 राज्यों की भागीदारी वाले National Rugby Tournament के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।