CUET UG 2026: रजिस्ट्रेशन को लेकर NTA का अलर्ट, छात्रों से जल्द आवेदन पूरा करने की अपील

CUET UG 2026: देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और नामी संस्थानों में पढ़ने का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 को लेकर छात्रों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी है। एनटीए ने अपने ताजा रिमाइंडर में साफ कहा है कि जैसे-जैसे आवेदन की अंतिम तारीख पास आती है, वेबसाइट पर ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है। ऐसे में फॉर्म भरते वक्त साइट स्लो हो सकती है या फीस पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। कई बार छात्र चाहकर भी आवेदन पूरा नहीं कर पाते। इसी वजह से उम्मीदवारों से कहा गया है कि exams.nta.ac.in/CUET-UG पर जाकर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें।
पहचान से जुड़ी जानकारी: आधार कार्ड या कोई मान्य सरकारी फोटो पहचान पत्र।
पढ़ाई से जुड़े कागज: 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट।
स्कैन कॉपी: हाल की पासपोर्ट साइज फोटो (बिना मास्क, चेहरा साफ दिखना चाहिए) और साइन।
कैटेगरी सर्टिफिकेट: SC, ST, OBC या EWS वर्ग के छात्रों को अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
CUET UG 2026 परीक्षा इस बार हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी। यानी कुछ विषय कंप्यूटर आधारित होंगे और कुछ पेन-पेपर मोड में। परीक्षा कई भाषाओं में आयोजित की जाएगी, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों के छात्रों को भाषा की वजह से नुकसान न हो। छात्र अपनी पसंद के अनुसार विषय, भाषा और जनरल टेस्ट चुन सकते हैं। एनटीए ने यह भी सलाह दी है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें। हालांकि बाद में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोली जाएगी, लेकिन अगर शुरुआत में ही सही जानकारी भर दी जाए तो पूरी प्रक्रिया आसान हो जाती है।
