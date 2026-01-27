CUET UG 2026: रजिस्ट्रेशन को लेकर NTA का अलर्ट, छात्रों से जल्द आवेदन पूरा करने की अपील

CUET UG 2026: देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और नामी संस्थानों में पढ़ने का सपना देख रहे छात्रों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 को लेकर छात्रों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी है। एनटीए ने अपने ताजा रिमाइंडर में साफ कहा है कि जैसे-जैसे आवेदन की अंतिम तारीख पास आती है, वेबसाइट पर ट्रैफिक काफी बढ़ जाता है। ऐसे में फॉर्म भरते वक्त साइट स्लो हो सकती है या फीस पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। कई बार छात्र चाहकर भी आवेदन पूरा नहीं कर पाते। इसी वजह से उम्मीदवारों से कहा गया है कि exams.nta.ac.in/CUET-UG पर जाकर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें।