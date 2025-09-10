Patrika LogoSwitch to English

NIACL AO Admit Card हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

NIACL AO Exam: इस भर्ती अभियान के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी (AO) के जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल-1 के कुल 550 पदों को भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) और इंटरव्यू शामिल है।

Anurag Animesh

Sep 10, 2025

NIACL AO Exam
NIACL AO Exam (Image-Freepik)

NIACL AO Exam: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी NIACL की आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज कर लॉग इन करना होगा। यह एडमिट कार्ड 14 सितंबर 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, इसलिए अभ्यर्थी समय रहते इसे डाउनलोड कर लें। NIACL AO प्रारंभिक परीक्षा 14 सितंबर 2025 को ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।

NIACL AO Exam: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती अभियान के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी (AO) के जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल-1 के कुल 550 पदों को भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा (Prelims), मुख्य परीक्षा (Mains) और इंटरव्यू शामिल है।

NIACL AO Admit Card: ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले NIACL की आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर 'NIACL AO Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।
सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें।

NIACL AO Admit Card

NIACL AO Admit Card: इन डिटेल्स को कर लें चेक

परीक्षा का नाम
परीक्षा की तिथि और समय
परीक्षा केंद्र का पता
उम्मीदवार का पूरा नाम
जन्मतिथि
फोटो और हस्ताक्षर
परीक्षा से संबंधित दिशानिर्देश
परीक्षा विषयों की जानकारी
रिपोर्टिंग टाइम (परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय)

Published on:

10 Sept 2025 04:44 pm

Hindi News / Education News / NIACL AO Admit Card हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

