NIACL AO Admit Card हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

NIACL AO Exam: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी NIACL की आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज कर लॉग इन करना होगा। यह एडमिट कार्ड 14 सितंबर 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, इसलिए अभ्यर्थी समय रहते इसे डाउनलोड कर लें। NIACL AO प्रारंभिक परीक्षा 14 सितंबर 2025 को ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।