Noel Tata Education : जानिए कितने पढ़ें-लिखे हैं टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा

Noel Tata Education : जानिए कितने पढ़ें-लिखे हैं टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा

नई दिल्ली•Oct 11, 2024 / 02:54 pm• Anurag Animesh

Who is TATA New ChairMan Noel Tata : टाटा समूह से जुड़ी अहम खबर सामने आ रही है। रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है। रतन टाटा के निधन के बाद से ही इस बात की चर्चा थी कि नोएल टाटा को अगला चेयरमैन चुना जा सकता है। यह फैसला शुक्रवार को मुंबई में हुई एक बैठक के दौरान लिया गया है। Noel Tata अब टाटा ट्रस्ट्स का नेतृत्व करेंगे और समूह की होल्डिंग कंपनियों का संचालन भी करेंगे। Noel Tata पहले से ही सर दोराबजी ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, और अब उन्हें पूरे टाटा समूह की जिम्मेदारी दी गई है। रतन टाटा का निधन 09 अक्टूबर की रात को हो गया था।