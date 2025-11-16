NVS Recruitment 2025: बिना इंटरव्यू के लैब अटेंडेंट के 150 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती, 50 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी

NVS Recruitment 2025(Image-Freepik)
NVS Recruitment 2025: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने विभिन्न नवोदय विद्यालयों में बड़ी संख्या में नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती की घोषणा की है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं व 12वीं पास युवाओं के लिए यह एक बढ़िया अवसर है। एनवीएस नॉन-टीचिंग भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो रही है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तय की गई है।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 165 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। जिसमें जनरल के 78, ईडब्ल्यूएस के 16, ओबीसी (एनसीएल) के 33, एससी के 28 और एसटी के 10 पद शामिल हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।
लैब अटेंडेंट पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए उम्मीदवार कम से कम मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हों और लैब टेक्निक से संबंधित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रखते हों। इसके अलावा, 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम से उत्तीर्ण उम्मीदवार भी इस पद के लिए पात्र हैं। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।
लैब अटेंडेंट पद पर चयन प्रक्रिया पूरी तरह से टियर-2 परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। इस भर्ती में न तो इंटरव्यू होगा और न ही किसी प्रकार का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-1 के अंतर्गत 18,000 से 56,900 रुपये तक की बेसिक सैलरी दी जाएगी।
आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 1700 रुपये रखा गया है, जबकि एससी, एसटी, पीएच और पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 500 रुपये है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर प्राप्त नंबर से लॉग इन कर अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, श्रेणी, पता और अनुभव जैसी सभी आवश्यक जानकारियां भरते हैं। मांगे गए डाक्यूमेंट्स को स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके बाद चुने गए पद के अनुसार आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट किया जाता है।
