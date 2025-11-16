Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

NVS Recruitment 2025: बिना इंटरव्यू के लैब अटेंडेंट के 150 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती, 50 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी

NVS Bharti: इस भर्ती के माध्यम से कुल 165 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। जिसमें जनरल के 78, ईडब्ल्यूएस के 16, ओबीसी (एनसीएल) के 33, एससी के 28 और एसटी के 10 पद शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 16, 2025

NVS Recruitment 2025

NVS Recruitment 2025(Image-Freepik)

NVS Recruitment 2025: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने विभिन्न नवोदय विद्यालयों में बड़ी संख्या में नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती की घोषणा की है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं व 12वीं पास युवाओं के लिए यह एक बढ़िया अवसर है। एनवीएस नॉन-टीचिंग भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो रही है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तय की गई है।

NVS Recruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 165 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। जिसमें जनरल के 78, ईडब्ल्यूएस के 16, ओबीसी (एनसीएल) के 33, एससी के 28 और एसटी के 10 पद शामिल हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

NVS Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


लैब अटेंडेंट पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए उम्मीदवार कम से कम मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हों और लैब टेक्निक से संबंधित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रखते हों। इसके अलावा, 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम से उत्तीर्ण उम्मीदवार भी इस पद के लिए पात्र हैं। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

NVS Vacancy 2025: इतनी मिलेगी सैलरी


लैब अटेंडेंट पद पर चयन प्रक्रिया पूरी तरह से टियर-2 परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। इस भर्ती में न तो इंटरव्यू होगा और न ही किसी प्रकार का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-1 के अंतर्गत 18,000 से 56,900 रुपये तक की बेसिक सैलरी दी जाएगी।

इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 1700 रुपये रखा गया है, जबकि एससी, एसटी, पीएच और पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 500 रुपये है।

NVS Recruitment 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर प्राप्त नंबर से लॉग इन कर अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, श्रेणी, पता और अनुभव जैसी सभी आवश्यक जानकारियां भरते हैं। मांगे गए डाक्यूमेंट्स को स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके बाद चुने गए पद के अनुसार आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट किया जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Nov 2025 12:46 pm

Hindi News / Education News / NVS Recruitment 2025: बिना इंटरव्यू के लैब अटेंडेंट के 150 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती, 50 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Maithili Thakur सबसे कम उम्र की MLA, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बुज़ुर्ग विधायक कौन है?

Indias Youngest MLA Maithili Thakur Oldest MLA Shamanur Shivashankarappa
समाचार

वकील बनने के लिए ये परीक्षा जरुरी, NLSAT 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू, जान लें अंतिम तारीख सहित अन्य डिटेल्स

NLSAT 2026
शिक्षा

AIIMS INI CET Result 2025 हो गया जारी, सीधे इस लिंक से देख लें अपना रिजल्ट

AIIMS INI CET Result 2025
शिक्षा

कितने पढ़े-लिखे हैं संजय यादव और रमीज? परिवार छोड़ने से पहले रोहिणी आचार्य ने जिन दो नामों का किया जिक्र

Sanjay Yadav and Rameez
शिक्षा

IBPS Clerk Exam Date 2025: फिर बढ़ी क्लर्क भर्ती में वैकेंसी, अब 1500 से ज्यादा सीटों पर होगा चयन

IBPS Clerk Exam
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.