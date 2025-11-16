NVS Recruitment 2025: बिना इंटरव्यू के लैब अटेंडेंट के 150 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती, 50 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी

NVS Recruitment 2025: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने विभिन्न नवोदय विद्यालयों में बड़ी संख्या में नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती की घोषणा की है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं व 12वीं पास युवाओं के लिए यह एक बढ़िया अवसर है। एनवीएस नॉन-टीचिंग भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो रही है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तय की गई है।