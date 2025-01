One Year BEd Course: खुशखबरी! 10 सालों बाद फिर से शुरू हुआ 1 साल का बीएड कोर्स, सिर्फ इन लोगों को मिलेगा मौका

नई दिल्ली•Jan 16, 2025 / 01:00 pm• Shambhavi Shivani

One Year BEd Course News In Hindi: यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो आगे आने वाले समय में बीएड कोर्स में दाखिला लेने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। शिक्षक बनने की राह देखने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आपको बीएड करने के लिए लंबे समय तक पढ़ाई करने की जरूरत नहीं बल्कि एक साल में ही बीएड का कोर्स पूरा कर सकेंगे। जी हां, एक वर्षीय बीएड कोर्स फिर से शुरू होने जा रहा है। नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार इसे 10 सालों बाद फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि, इसे लागू करने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। आइए, जानते हैं कैसे इस एक वर्षीय बीएड कोर्स में दाखिला ले सकते हैं और ये किन छात्रों के लिए है।

