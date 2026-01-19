स्वास्थ्य विभाग में 525 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी, कोरोना कर्मियों को बोनस अंक का मिला मौका, इस डेट तक करे आवेदन

Jobs 2026 (Image-Freepik)
CG Job News: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत कुल 525 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है।
बस्तर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि व्यापमं द्वारा आयोजित स्टाफ नर्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष व महिला), वार्ड बॉय और वार्ड आया जैसे पदों की परीक्षाओं के नतीजे आने के बाद अब कोरोना काल में सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, कोरोना वैश्विक महामारी के कठिन दौर में प्रदेश की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में लगातार छह माह तक सेवा देने वाले अस्थाई कर्मियों को चयन प्रक्रिया में बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा, जहां उन्होंने महामारी के दौरान कार्य किया था। इसके साथ ही उन्हें अपने कार्यादेश, जॉइनिंग रिपोर्ट और वेतन संबंधी दस्तावेज भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने होंगे।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने समय-सारिणी भी निर्धारित कर दी है। इसके तहत अभ्यर्थियों को अपना अनुभव प्रमाण पत्र 14 से 29 जनवरी 2026 के बीच कार्यालय में जमा कराना होगा। ध्यान रहे कि ये दस्तावेज केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और सीधे हाथों-हाथ जमा करने की अनुमति नहीं होगी।
अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गए दस्तावेजों का सत्यापन विभागीय समिति द्वारा 30 जनवरी से 8 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत 10 फरवरी से 18 फरवरी के बीच प्राविधिक मेरिट सूची जारी की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को मेरिट सूची पर कोई आपत्ति हो, तो वे 19 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के मध्य अपना दावा प्रस्तुत कर सकेंगे। सभी आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची 10 मार्च 2026 को विभागीय वेबसाइट https://cghealth.nic.in/public/#/ पर अपलोड कर दी जाएगी। सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपने दस्तावेज प्रेषित करें।
