स्वास्थ्य विभाग में 525 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी, कोरोना कर्मियों को बोनस अंक का मिला मौका, इस डेट तक करे आवेदन

अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गए दस्तावेजों का सत्यापन विभागीय समिति द्वारा 30 जनवरी से 8 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत 10 फरवरी से 18 फरवरी के बीच प्राविधिक मेरिट सूची जारी की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को मेरिट सूची पर कोई आपत्ति हो, तो वे 19 फरवरी से 24 फरवरी 2026 के मध्य अपना दावा प्रस्तुत कर सकेंगे। सभी आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची 10 मार्च 2026 को विभागीय वेबसाइट https://cghealth.nic.in/public/#/ पर अपलोड कर दी जाएगी। सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपने दस्तावेज प्रेषित करें।