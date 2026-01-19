Sarkari Naukri 2026: सरकारी नौकरी पाने का आखिरी मौका, इस हफ्ते बंद हो जाएंगी इन 6 बड़ी भर्तियों की विंडो

Govt Jobs Closing This Week 2026: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए जनवरी का यह हफ्ता काफी जरूरी साबित होने वाला है। देश के कई सरकारी विभागों में निकली 6 भर्तियों के लिए आवेदन की समयसीमा इस हफ्ते समाप्त होने जा रही है। इनमें हरियाणा पुलिस, इंडियन नेवी, प्रसार भारती और होमगार्ड जैसे विभाग शामिल हैं। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो बिना देर किए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर दें। आखिरी समय में सर्वर पर ट्रेफिक बढ़ने के कारण परेशानी हो सकती है। यहां सभी भर्तियों की लास्ट डेट के साथ लिस्ट दी गई है। कैंडिडेट्स इसके जरिए चेक कर सकते हैं कि, उन्होंने किस भर्ती के लिए अप्लाई किया है और किस में फॉर्म भरना बाकी है।