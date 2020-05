CSEET उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन classes आयोजित करेगा ICSI

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (Institute of Company Secretaries of India) (ICSI) सीएस कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (CS Executive Entrance Test) (CSEET) देने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेगा। कक्षाएं 1 जून से शुरू होंगी।

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (Institute of Company Secretaries of India) (ICSI) सीएस कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (CS Executive Entrance Test) (CSEET) देने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेगा। कक्षाएं 1 जून से शुरू होंगी। संस्थान की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑनलाइन CSEET कक्षाओं के शेड्यूल और लिंक CSEET के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके स्टूडेंट्स को उनके ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाएं Business Communication, Current Affairs, Legal Aptitude and Logical Reasoning, Economic & Business Environment विषयों पर आयोजित की जाएंगी।

सीएस कार्यकारी परीक्षा (CS Executive exam) 28 मई को आयोजित होनी थी, लेकिन अब 17 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। CSEET को इस वर्ष की शुरुआत में कार्यकारी कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए अनिवार्य प्रवेश परीक्षा के रूप में प्रस्तावित किया गया था।

CSEET कंपनी सचिव पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के विविध शैक्षणिक मानकों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया हैए ताकि मेधावी छात्रों को आकर्षित किया जा सके और कंपनी सचिव पेशे के लिए उनकी योग्यता का परीक्षण किया जा सके। संस्थान ने मौजूदा पाठ्यक्रम में कानून (Law), अर्थशास्त्र (economics) जैसे विषयों को शामिल करके पाठ्यक्रम में भारी बदलाव किया है।