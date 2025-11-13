Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Part Time Job: कैसे और कहां कर पाएंगे पार्ट टाइम जॉब, इन वेबसाइटों की मदद से मिल सकती है नौकरी

पार्ट-टाइम जॉब पैसे कमाने के ऑप्शन के साथ-साथ स्किल को भी पॉलिश करने का ऑप्शन देता है। कई फ्रीलांसिंग और पार्ट-टाइम जॉब हैं, जिसे स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल दोनों करते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 13, 2025

Part Time Job

Part Time Job Options(Image-Freepik)

Part Time Job Options: कॉलेज लाइफ में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स हो या नौकरी कर रहे कर्मचारी, कई लोग पार्ट-टाइम जॉब अपनी रेगुलर जॉब के साथ करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे एकत्र इनकम हो जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स को भी अपनी पॉकेट मनी के लिए पैसे मिल जाते हैं। पार्ट-टाइम जॉब करना एक समझदारी भरा फैसला होता है। इससे प्रोफेशनल स्किल्स भी निखरते हैं। ऐसे अनुभव आगे चलकर फुल टाइम करियर की तैयारी में काम आते हैं।

Part Time Job Options: जान लें कुछ ऑप्शन

फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग
फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग पार्ट-टाइम जॉब का एक सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। अगर आपको लिखना पसंद है और भाषा पर अच्छी पकड़ है, तो फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग एक बेहतरीन पार्ट-टाइम जॉब है। आप घर बैठे क्लाइंट्स के लिए आर्टिकल, ब्लॉग या वेबसाइट कंटेंट लिख सकते हैं। पेमेंट आमतौर पर प्रति आर्टिकल या शब्दों के आधार पर तय होती है। इससे लोग बढ़िया कमाई कर लेते हैं।

ऑनलाइन टीचिंग
जब से ऑनलाइन पढ़ाई का ट्रेंड बढ़ा है, खासकर कोरोना के बाद से ऑनलाइन टीचिंग का भी ट्रेंड बढ़ गया है। जिसकी वजह से ऑनलाइन टीचिंग पार्ट-टाइम या फ्रीलांसिंग जॉब का एक बढ़िया विकल्प बन गया है। अगर आप किसी विषय में माहिर हैं, तो उसे दूसरों को सिखाकर कमा सकते हैं। आजकल कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां स्टूडेंट्स ऑनलाइन ट्यूशन या स्टडी मटेरियल बनाकर शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ा कर पैसा कमाया जा सकता है।

डेटा एंट्री या टेक सपोर्ट जॉब

जिन स्टूडेंट्स की टाइपिंग स्पीड अच्छी है या जिन्हें कंप्यूटर की बेसिक समझ है, उनके लिए यह काम आसान और उपयोगी है। कई कंपनियां रिमोट वर्क या नाइट शिफ्ट में पार्ट-टाइम डेटा एंट्री और टेक सपोर्ट के अवसर देती हैं। इससे अपने समय के अनुसार काम करते हुए पैसे कमाए जा सकते हैं।

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब
कई सॉफ्टवेयर कंपनी फुल-टाइम एम्प्लॉई के साथ-साथ फ्रीलांस के तौर पर भी कई एम्प्लॉई को काम पर रखते हैं। इससे उनका काम कुछ कम पैसे में हो जाता है और एम्प्लॉई को भी अपनी जॉब के साथ एक और काम करके पैसे कमाने का बढ़िया मौका मिल जाता है।

सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप

डिजिटल मार्केटिंग आज सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। छोटे-बड़े सभी बिजनेस अपने सोशल मीडिया हैंडल को संभालने के लिए युवाओं को मौका देते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, या यूट्यूब पर काम करने की समझ है, तो यह जॉब आपके लिए परफेक्ट है। इसमें आपको ब्रांड प्रमोशन, पोस्ट डिजाइनिंग और ऑनलाइन कैंपेन चलाने जैसी चीजें सीखने को मिलती हैं। साथ ही, अच्छी प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम भी हो सकती है।

Part Time Job के लिए जरुरी प्लेटफार्म


आजकल इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स और ऐप्स हैं जो पार्ट टाइम या फ्रीलांस जॉब के अवसर देती है। Naukri.com, Indeed, LinkedIn,Freelancer.com, Upwork,Internshala जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से फ्रीलांसिंग और पार्ट-टाइम नौकरी पाई जा सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Nov 2025 04:27 pm

Hindi News / Education News / Part Time Job: कैसे और कहां कर पाएंगे पार्ट टाइम जॉब, इन वेबसाइटों की मदद से मिल सकती है नौकरी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

SAIL Recruitment 2025: बीटेकधारी युवाओं के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का मौका, सैलरी 1.80 लाख तक

SAIL Recruitment 2025
शिक्षा

UNIRAJ Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी में इन विषयों के रिजल्ट हुए जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें परिणाम

UNIRAJ Result 2025
शिक्षा

दुनिया के इन दो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े थे भारत के पहले पीएम Jawaharlal Nehru, इस विषय में थी उनकी खास रुचि

Jawaharlal Nehru
शिक्षा

अलवर में अब 3 सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज, कल से शुरू होगी नर्सिंग विद्यार्थियों की चहलकदमी

अलवर

BTEUP Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें करें डाउनलोड, Direct Link, bteup.ac.in

BTEUP Admit Card 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.