PGCIL Recruitment 2025: पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन में कई पदों पर निकली वैकेंसी, ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी जल्द करें अप्लाई

PGCIL Recruitment 2025(Image-Freepik)
PGCIL Recruitment 2025: ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने देशभर में विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 800 से अधिक पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2025 तय की गई है। जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट careers.powergrid.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह अप्रेंटिस भर्ती देशभर के विभिन्न जोन और विभागों के लिए आयोजित की जा रही है। पदों में ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के अलावा राजभाषा असिस्टेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटीआई और एग्जिक्यूटिव असिस्टेंट जैसे ट्रेड शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ें।
ग्रेजुएट अप्रेंटिस- संबंधित विषय में बी.ई./बी.टेक की डिग्री आवश्यक।
डिप्लोमा अप्रेंटिस- संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
ट्रेड अप्रेंटिस- मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।
NATS/NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन/एनरोलमेंट नंबर और पूरी अपडेटेड प्रोफाइल।
शैक्षणिक सर्टिफिकेट और मार्कशीट की स्कैन कॉपी।
जन्म प्रमाणपत्र या उम्र का प्रमाण।
यदि लागू हो, तो SC/ST/OBC-NCL श्रेणी का अपडेटेड सर्टिफिकेट।
हाल ही की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक careers.powergrid.in वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
अब नया रजिस्ट्रेशन करें या पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों को पुनः जांच लें।
आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
