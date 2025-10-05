Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

PGCIL Recruitment 2025: पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन में कई पदों पर निकली वैकेंसी, ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी जल्द करें अप्लाई

यह अप्रेंटिस भर्ती देशभर के विभिन्न जोन और विभागों के लिए आयोजित की जा रही है। पदों में ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के अलावा राजभाषा असिस्टेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटीआई और एग्जिक्यूटिव असिस्टेंट जैसे ट्रेड शामिल हैं।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 05, 2025

PGCIL Recruitment 2025

PGCIL Recruitment 2025(Image-Freepik)

PGCIL Recruitment 2025: ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने देशभर में विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 800 से अधिक पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2025 तय की गई है। जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट careers.powergrid.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

PGCIL Vacancy 2025: इन पदों पर होगी भर्ती

यह अप्रेंटिस भर्ती देशभर के विभिन्न जोन और विभागों के लिए आयोजित की जा रही है। पदों में ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस के अलावा राजभाषा असिस्टेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटीआई और एग्जिक्यूटिव असिस्टेंट जैसे ट्रेड शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ें।

PGCIL Recruitment 2025: ये होनी चाहिएयोग्यता


ग्रेजुएट अप्रेंटिस- संबंधित विषय में बी.ई./बी.टेक की डिग्री आवश्यक।
डिप्लोमा अप्रेंटिस- संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
ट्रेड अप्रेंटिस- मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

PGCIL Bharti: आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स

NATS/NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन/एनरोलमेंट नंबर और पूरी अपडेटेड प्रोफाइल।
शैक्षणिक सर्टिफिकेट और मार्कशीट की स्कैन कॉपी।
जन्म प्रमाणपत्र या उम्र का प्रमाण।
यदि लागू हो, तो SC/ST/OBC-NCL श्रेणी का अपडेटेड सर्टिफिकेट।
हाल ही की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी।

PGCIL Vacancy 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक careers.powergrid.in वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
अब नया रजिस्ट्रेशन करें या पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करें।
आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों को पुनः जांच लें।
आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

PGCIL Recruitment 2025 Notification

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

05 Oct 2025 10:47 am

Published on:

05 Oct 2025 10:46 am

Hindi News / Education News / PGCIL Recruitment 2025: पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन में कई पदों पर निकली वैकेंसी, ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी जल्द करें अप्लाई

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Bihar Smallest District: ये है बिहार का सबसे छोटा जिला, जानिए कितनी है जनसंख्या

Bihar Smallest District
शिक्षा

DSSSB TGT Vacancy 2025: दिल्ली में टीजीटी शिक्षक के पदों पर निकली भर्ती, 5 हजार से ज्यादा सीटों पर वैकेंसी, जान लें जरुरी योग्यता

DSSSB TGT Vacancy 2025
शिक्षा

Jobs 2025: असिस्टेंट इंजिनियर के पदों पर होगी भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार करें अप्लाई, 1 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

Assistant Engineer vacancy
शिक्षा

ICSE ISC Date Sheets 2026: जानें कब जारी होगी आईसीएसई आईएससी परीक्षा डेट शीट, ऐसे करें डाउनलोड

ICSE date sheet 2026, ISC date sheet 2026, ICSE 2026 exam schedule, ISC 2026 exam timetable, CISCE board exam dates 2026,ICSE ISC exam routine 2026,
शिक्षा

MP SET Notification 2025: राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, परीक्षा पैटर्न के बारे में जान लें

MP SET Notification 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.