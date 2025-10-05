PGCIL Recruitment 2025: पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन में कई पदों पर निकली वैकेंसी, ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी जल्द करें अप्लाई

PGCIL Recruitment 2025: ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने देशभर में विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 800 से अधिक पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2025 तय की गई है। जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट careers.powergrid.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।