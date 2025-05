PRAYAS 3.0: IIT Mandi Robotics, AI, IoT पर करवाएगी एक महीने का कोर्स, इतनी लगेगी फीस

IIT Mandi: इस ट्रेनिंग के दौरान छात्र रियल टाइम समस्याओं पर काम करेंगे और उन्हें IIT मंडी के अनुभवी प्रोफेसरों का मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें embedded systems, machine learning, computer vision …

भारत•May 31, 2025 / 12:28 pm• Anurag Animesh

IIT Mandi

IIT Mandi PRAYAS 3.0: IIT से टेक्निकल सर्टिफिकेट पाने का बढ़िया मौका IIT Mandi युवाओं के लिए लेकर आई है। Indian Institute of Technology (IIT) Mandi ने शुक्रवार को “प्रयास 3.0” (PRAYAS 3.0) नामक एक माह का रेसिडेंशियल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। यह कार्यक्रम Robotics, Artificial Intelligence(AI) और Internet of Things (IoT) जैसे आधुनिक टेक्निकल क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा। यह ट्रेनिंग कार्यक्रम IIT Mandi परिसर में आयोजित किया जाएगा और इसमें छात्रों को प्रोजेक्ट आधारित सीखने का अवसर मिलेगा। इसका आयोजन संस्थान के “Centre for Continuing Education” द्वारा किया जा रहा है और इसकी संभावित शुरुआत 16 जून 2025 से होगी।

Hindi News / Education News / PRAYAS 3.0: IIT Mandi Robotics, AI, IoT पर करवाएगी एक महीने का कोर्स, इतनी लगेगी फीस