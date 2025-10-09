QS World University Rankings 2026 जारी, ये संस्थान रहा टॉप स्थान पर, जानें भारतीय यूनिवर्सिटी को क्या रैंकिंग मिली

इस बार की रैंकिंग में टॉप-10 में अमेरिका के 7 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। Massachusetts Institute of Technology (MIT) ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि Princeton University ने उच्च स्तर की शिक्षा और रिसर्च प्रदर्शन के चलते तीसरे स्थान पर छलांग लगाई है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में शीर्ष 20 में छह संस्थान कम हैं और शीर्ष 100 में भी अब केवल 35 अमेरिकी विश्वविद्यालय बचे हैं। दिलचस्प बात यह है कि शीर्ष 500 में अमेरिका के विश्वविद्यालयों की कुल संख्या घटकर 102 रह गई है, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है।