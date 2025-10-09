Patrika LogoSwitch to English

QS World University Rankings 2026 जारी, ये संस्थान रहा टॉप स्थान पर, जानें भारतीय यूनिवर्सिटी को क्या रैंकिंग मिली

टाइम्स हायर एजुकेशन (Times Higher Education- THE) ने अपनी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026(World University Rankings 2026) जारी कर दी है। ये यूनिवर्सिटी लगातार इसमें टॉप पर बना हुआ है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 09, 2025

QS World University Rankings 2026

QS World University Rankings 2026(Image-Freepik)

QS World University Rankings 2026: विश्व में कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं। जिसमें करोड़ों छात्र पढ़ाई करते हैं। इन संस्थानों को अलग-अलग समय पर उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग कई संस्था अपने-अपने चयन प्रक्रिया के आधार पर देती है। टाइम्स हायर एजुकेशन (Times Higher Education- THE) ने अपनी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026(World University Rankings 2026) जारी कर दी है। इसके अनुसार इस साल भी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना दबदबा बनाए रखा है और लगातार दुनिया की नंबर-1 यूनिवर्सिटी बनी हुई है।

QS World University Rankings 2026: भारतीय संस्थान टॉप-100 से बाहर

Times Higher Education के इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल पहली बार किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय ने टॉप-100 में जगह नहीं बनाई। हालांकि भारत अब भी सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की कुल संख्या के लिहाज से अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) को 201-250 रेंज में जगह मिली है। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया को 401-500, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) और आईआईटी इंदौर को 501-600, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (केरल) को 501-600, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को 601-800 के बीच स्थान मिला है।

Top University In World: टॉप-10 में अमेरिका का दबदबा

इस बार की रैंकिंग में टॉप-10 में अमेरिका के 7 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। Massachusetts Institute of Technology (MIT) ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि Princeton University ने उच्च स्तर की शिक्षा और रिसर्च प्रदर्शन के चलते तीसरे स्थान पर छलांग लगाई है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में शीर्ष 20 में छह संस्थान कम हैं और शीर्ष 100 में भी अब केवल 35 अमेरिकी विश्वविद्यालय बचे हैं। दिलचस्प बात यह है कि शीर्ष 500 में अमेरिका के विश्वविद्यालयों की कुल संख्या घटकर 102 रह गई है, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है।

QS World University Rankings 2026: ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों की स्थिति

रैंकिंग की टॉप-10 सूची में ब्रिटेन की तीन यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। जिसमें Oxford University (पहला स्थान), Cambridge University(तीसरा स्थान) और Imperial College London(आठवां स्थान) शामिल है। हालांकि ब्रिटेन के 105 विश्वविद्यालयों में से लगभग 27% की रैंकिंग गिरी है, जबकि केवल 12% ने सुधार किया है। इसके अलावा, London School of Economics(52वां स्थान) और University of Warwick(संयुक्त 122वां स्थान) जैसी प्रमुख संस्थाएं अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर हैं।

एशियाई विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन कमजोर

इस बार एशियाई विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पिछले 14 वर्षों में पहली बार एशिया के टॉप विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी लगातार तीसरे वर्ष 12वें स्थान पर बनी रही, जबकि पेकिंग यूनिवर्सिटी एक पायदान नीचे खिसककर 13वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) को इस साल 17वां स्थान मिला है।

09 Oct 2025 12:51 pm

शिक्षा

