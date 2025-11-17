Railway Recruitment 2025: रेलवे में डिप्लोमाधारी और इंजीनियरों के लिए मौका, जूनियर इंजिनियर पद के लिए भर्ती, जानें चयन प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल्स

Railway Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने डिप्लोमाधारी और इंजीनियरों के लिए बढ़िया मौका निकाला है। RRB ने जूनियर इंजीनियर (JE) के 2569 पदों के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीई, बीटेक या तीन वर्षीय डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया rrbguwahati.gov.in पर शुरू है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान CEN नंबर 05/2025 के तहत चलाया जा रहा है। 22 दिसंबर तक उम्मीदवारों को आवेदन सुधारने का अवसर मिलेगा।