Railway Recruitment 2025: रेलवे में डिप्लोमाधारी और इंजीनियरों के लिए मौका, जूनियर इंजिनियर पद के लिए भर्ती, जानें चयन प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल्स

RRB Bharti: इसमें जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट (CMA) जैसे पद शामिल हैं। रेलवे ने इस बार योग्यता और टेक्निकल स्किल को चयन का प्रमुख आधार बनाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 17, 2025

Railway Recruitment 2025

Railway Recruitment 2025(Image-Freepik)

Railway Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने डिप्लोमाधारी और इंजीनियरों के लिए बढ़िया मौका निकाला है। RRB ने जूनियर इंजीनियर (JE) के 2569 पदों के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीई, बीटेक या तीन वर्षीय डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया rrbguwahati.gov.in पर शुरू है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान CEN नंबर 05/2025 के तहत चलाया जा रहा है। 22 दिसंबर तक उम्मीदवारों को आवेदन सुधारने का अवसर मिलेगा।

इसमें जूनियर इंजीनियर, डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट (CMA) जैसे पद शामिल हैं। रेलवे ने इस बार योग्यता और टेक्निकल स्किल को चयन का प्रमुख आधार बनाया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि एक बार फॉर्म जमा होने के बाद उसमें किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं होगा।

RRB JE Recruitment 2025: ये होनी चाहिए योग्यता


पात्रता मानदंड के तहत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन तथा संबंधित इंजीनियरिंग शाखाओं में तीन वर्षीय डिप्लोमा या बीई/बीटेक की डिग्री अनिवार्य है। विस्तृत शाखाओं की सूची आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है, जिसे पढ़ने के बाद ही आवेदन करना उचित होगा।

RRB Bharti: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


चयन प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी, जिसमें CBT-I, CBT-II, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा शामिल हैं। भर्ती किए जाने वाले ये टेक्निकल पद लेवल-6 पे स्केल में आते हैं, जिनका प्रारंभिक वेतन 35,400 रुपये है। भत्तों को जोड़ने पर यह राशि और अधिक हो जाती है। उम्र सीमा 1 जनवरी 2026 के अनुसार 18 से 33 वर्ष तय की गई है।

Railway Recruitment 2025: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग उम्मीदवारों, महिलाओं और एक्स-सर्विसमैन के लिए यह शुल्क 250 रुपये रखा गया है। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। शुल्क जमा होने पर ही आवेदन स्वीकार माना जाएगा और इसकी पुष्टि ईमेल तथा एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।

Published on:

17 Nov 2025 11:34 am

Railway Recruitment 2025: रेलवे में डिप्लोमाधारी और इंजीनियरों के लिए मौका, जूनियर इंजिनियर पद के लिए भर्ती, जानें चयन प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल्स

