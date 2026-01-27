Rajasthan 4th Grade Score card: सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें राजस्थान चुतर्थ श्रेणी भर्ती स्कोर कार्ड



इससे पहले बोर्ड ने इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें करीब 21 लाख उम्मीदवार शामिल थे। परिणाम रोल नंबर वाइज और नाम वाइज दोनों तरीके से जारी किए गए थे। नेम वाइज रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम, रैंक, रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, माता-पिता का नाम और कैटेगरी जैसी जानकारी दी गई थी, जिससे अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति साफ तौर पर समझने में आसानी हुई। कुल मिलाकर इस भर्ती के तहत 53,750 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया था।