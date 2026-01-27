Rajasthan 4th Grade Score card: सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें राजस्थान चुतर्थ श्रेणी भर्ती स्कोर कार्ड

Rajasthan 4th Grade Score card
Rajasthan 4th Grade Score card: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा को लेकर एक और अहम अपडेट जारी कर दिया है। बोर्ड ने अब अभ्यर्थियों के लिए स्कोर कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट भी सार्वजनिक की जाएंगी। बताया जा रहा है कि करीब दो गुना यानी लगभग 1.41 लाख टॉप कैंडिडेट्स की ओएमआर शीट्स जारी होंगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मजबूत होगी। वहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीखों का भी इंतजार किया जा रहा है, जिसे लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्सुकता है।
अगला चरण अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने साफ किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर की जा रही है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण में अपने डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सभी कागजात सही पाए जाने पर मेरिट लिस्ट के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा और संबंधित विभागों को फाइनल सूची भेजी जाएगी।
10वीं की मार्कशीट
निवास प्रमाण पत्र
पैन कार्ड
कैटेगरी से जुड़े प्रमाण पत्र (जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस),
एक्स-सर्विसमैन सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
इससे पहले बोर्ड ने इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें करीब 21 लाख उम्मीदवार शामिल थे। परिणाम रोल नंबर वाइज और नाम वाइज दोनों तरीके से जारी किए गए थे। नेम वाइज रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम, रैंक, रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, माता-पिता का नाम और कैटेगरी जैसी जानकारी दी गई थी, जिससे अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति साफ तौर पर समझने में आसानी हुई। कुल मिलाकर इस भर्ती के तहत 53,750 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया था।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग