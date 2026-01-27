Rajasthan RIICO Recruitment 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी, जान लें आयु सीमा और चयन प्रक्रिया

Rajasthan RIICO Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले प्रतिष्ठित संस्थान राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने वर्ष 2026 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार RIICO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।