Rajasthan RIICO Recruitment 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी, जान लें आयु सीमा और चयन प्रक्रिया

Rajasthan RIICO Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले प्रतिष्ठित संस्थान राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने वर्ष 2026 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार RIICO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
RIICO की इस भर्ती के जरिए कुल 98 पदों को भरा जाएगा। इनमें जूनियर इंजीनियर, सहायक लेखाधिकारी, जूनियर असिस्टेंट और ड्राफ्ट्समैन जैसे अहम पद शामिल हैं। अलग-अलग शैक्षणिक बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए इसमें अवसर हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2026 रखी गई है।
जूनियर इंजीनियर पद के लिए संबंधित ब्रांच (जैसे सिविल या इलेक्ट्रिकल) में डिग्री या डिप्लोमा जरूरी है।
सहायक लेखाधिकारी बनने के लिए कॉमर्स में ग्रेजुएशन और अकाउंट्स की समझ होनी चाहिए।
जूनियर असिस्टेंट पद के लिए 12वीं पास होना और कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट (जैसे RSCIT) होना अनिवार्य है।
ड्राफ्ट्समैन और अन्य तकनीकी पदों के लिए संबंधित तकनीकी योग्यता मांगी गई है।
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार SC, ST, OBC और महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, राजस्थान से जुड़े सवाल और पद से संबंधित विषय पूछे जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट जैसे पदों के लिए इसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी होगा। सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों का अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा।
