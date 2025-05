बिहार में यूनानी चिकित्सक के 502 पदों पर निकली भर्ती, BUMS डिग्री वाले कर सकते हैं आवेदन, जान लें चयन प्रक्रिया

Unani Doctor Vacancy: वेतनमान चयन प्रक्रिया चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 32,000 रूपये का समेकित मानदेय दिया जाएगा। वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और मेडिकल टेस्ट शामिल है। आवेदन के लिए सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को 500 रुपया देना होगा। वहीं SC/ST, महिला एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 125 रुपया रखा गया है।

Unani Doctor Recruitment: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाएं।वेबसाइट के होमपेज पर ‘ADVERTISEMENT’ सेक्शन में जाएं और “Applications invited for the post of recruitment of AYUSH MO (Mainstream/RBSK)” लिंक पर क्लिक करें।अगली स्क्रीन पर “Advt no. 05/2025 – Detailed Instruction” पर क्लिक कर नोटिफिकेशन पढ़ें और अपनी पात्रता सुनिश्चित करें।इसके बाद, पूर्ववर्ती पेज पर लौटें और “Click here to apply the Application” लिंक पर जाएं।नया पेज खुलने पर ‘Register’ बटन पर क्लिक करें और अपना नाम, ईमेल, व मोबाइल नंबर दर्ज कर ‘Sign Up’ करें।OTP वेरीफिकेशन के बाद लॉगिन करें और आवेदन पत्र भरें।सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज कर आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।