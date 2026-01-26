Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर कश्मीर की बेटी ने रचा इतिहास, पुरुषों की टुकड़ी को लीड करने वाली बनीं देश की पहली महिला

अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि पर सिमरन का कहना है कि, आज के दौर में सबके लिए बराबर अवसर मौजूद हैं, फिर चाहे आप किसी बड़े शहर से हो या छोटे गांव से। सिमरन के पिता विनोद चौधरी और उनकी माता श्रेष्ठा देवी अपनी बेटी की इस कामयाबी पर गर्व कर रहे हैं। सिमरन ने देश की बेटियों को संदेश देते हुए कहा कि, वह पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली भले ही पहली महिला ऑफिसर बनी हैं, लेकिन वह आखिरी नहीं होंगी। उनका यह सफर साबित करता है कि, अगर इरादे मजबूत हों, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नही हो सकता।