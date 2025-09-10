BPSC TRE 4.0 में अप्लाई से पहले तैयार रखें ये जरुरी डाक्यूमेंट्स, EWS सर्टिफिकेट करवा लें अपडेट

BPSC TRE 4.0 को लेकर अपडेट पहले ही आ चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 4.0) की तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई कि बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा 16 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 के बीच राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें आवेदन प्रक्रिया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शुरू होगी। जिसके बाद आवेदन किया जा सकेगा।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 27,910 पदों पर स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने यह भी बताया कि आवेदन प्रक्रिया सितंबर 2025 में शुरू होगी और इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसी महीने आधिकारिक अधिसूचना (Notification) भी जारी कर दी जाएगी, जिसमें सभी डिटेल्स मौजूद होंगे।
10वीं मार्कशीट और प्रमाणपत्र
12वीं मार्कशीट और प्रमाणपत्र
ग्रेजुएशन मार्कशीट और प्रमाणपत्र
बीएड प्रमाणपत्र
जाति प्रमाणपत्र(यदि लागू हो)
EWS सर्टिफिकेट(यदि लागू हो)
हस्ताक्षर
पासपोर्ट साइज फोटो
ई मेल आईडी
मोबाइल नंबर आदि।
अगर कोई उम्मीदवार इस भर्ती में EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करता है तो, उसे इस सर्टिफिकेट को लगाना होगा। जिसके लिए सर्टिफिकेट को अपडेट करवाना होगा। EWS सर्टिफिकेट को हर साल अपडेट करवाना या नया बनवाना होता है। इसलिए कोई छात्र इस श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट जरूर अपडेट करवा लें।