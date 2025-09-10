BPSC TRE 4.0 में अप्लाई से पहले तैयार रखें ये जरुरी डाक्यूमेंट्स, EWS सर्टिफिकेट करवा लें अपडेट

BPSC TRE 4.0 को लेकर अपडेट पहले ही आ चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 4.0) की तिथियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई कि बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा 16 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 के बीच राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें आवेदन प्रक्रिया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शुरू होगी। जिसके बाद आवेदन किया जा सकेगा।