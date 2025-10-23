RPF Constable PET PMT Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

RPF Constable PET PMT Admit Card 2025 Released(Image-Freepik)
RPF Constable PET PMT: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने आरपीएफ कॉन्स्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मापन परीक्षा (PMT) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को लॉगिन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा।
आरपीएफ की शारीरिक दक्षता और मापन परीक्षा 13 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। लंबाई के मानदंड के अनुसार, सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के पुरुषों की ऊंचाई कम से कम 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर तय की गई है। वहीं, एससी और एसटी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेंटीमीटर तथा महिलाओं की 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। पीईटी और पीएमटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को आगे डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
एडमिट कार्ड के लिए सबसे पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाएं।
वेबसइट के होमपेज पर “RPF Constable PET/PMT Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।
अब रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरें।
लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
डाउनलोड करके इसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
