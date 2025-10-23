Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

RPF Constable PET PMT Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

RPF Constable PET PMT: आरपीएफ की शारीरिक दक्षता और मापन परीक्षा 13 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। पीईटी और पीएमटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को आगे डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

less than 1 minute read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 23, 2025

RPF Constable PET PMT Admit Card 2025

RPF Constable PET PMT Admit Card 2025 Released(Image-Freepik)

RPF Constable PET PMT: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने आरपीएफ कॉन्स्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मापन परीक्षा (PMT) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को लॉगिन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा।

RPF Constable PET PMT: परीक्षा तारीख और विवरण


आरपीएफ की शारीरिक दक्षता और मापन परीक्षा 13 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। लंबाई के मानदंड के अनुसार, सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के पुरुषों की ऊंचाई कम से कम 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर तय की गई है। वहीं, एससी और एसटी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेंटीमीटर तथा महिलाओं की 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। पीईटी और पीएमटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को आगे डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

ऐसे करें RPF Constable PET PMT Admit Card 2025 डाउनलोड

एडमिट कार्ड के लिए सबसे पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाएं।
वेबसइट के होमपेज पर “RPF Constable PET/PMT Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।
अब रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरें।
लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
डाउनलोड करके इसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

RPF Constable PET PMT Admit Card 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 04:04 pm

Hindi News / Education News / RPF Constable PET PMT Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

AICTE का देशभर के कॉलेजों को निर्देश, NIOS से पास छात्रों को एडमिशन में नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत

AICTE
शिक्षा

RRB JE Notification: रेलवे में जूनियर इंजिनियर के 2500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आपके पास है ये योग्यता तो कर दें आवेदन, सैलरी भी है बढ़िया

RRB JE Recruitment
शिक्षा

MPESB Vacancy 2025: 400 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप-2, 3 पद पर वैकेंसी

MPESB Vacancy 2025
शिक्षा

BPSC Calendar: बीपीएससी संसोधित कैलेंडर जारी, जानिए TRE 4 को लेकर क्या है अपडेट

BPSC Calendar
शिक्षा

Deepika Padukone v/s Ranveer Singh, जानिए दोनों में कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा

Deepika Padukone, Ranveer Singh
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.