RPF Constable PET PMT Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड



आरपीएफ की शारीरिक दक्षता और मापन परीक्षा 13 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। लंबाई के मानदंड के अनुसार, सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के पुरुषों की ऊंचाई कम से कम 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर तय की गई है। वहीं, एससी और एसटी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेंटीमीटर तथा महिलाओं की 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। पीईटी और पीएमटी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को आगे डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।