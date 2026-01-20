RRB Group D New Vacancy 2026: क्यों रेलवे ग्रुप डी के 22 हजार पदों के लिए प्रक्रिया हो गई स्थगित, क्या है लेटेस्ट अपडेट?

RRB Group D New Vacancy 2026: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए ग्रुप डी भर्ती को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी के करीब 22 हजार पदों पर होने वाली भर्ती की आवेदन प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। पहले यह प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से शुरू होनी थी, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 रात 11:59 बजे तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इस दौरान आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसे स्थगित क्यों किया गया है इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।