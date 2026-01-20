20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

RRB Group D New Vacancy 2026: क्यों रेलवे ग्रुप डी के 22 हजार पदों के लिए प्रक्रिया हो गई स्थगित, क्या है लेटेस्ट अपडेट?

RRB: प्रस्तावित आंकड़ों के मुताबिक, इस भर्ती में अलग-अलग रेलवे जोनों को पद आवंटित किए गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे में लगभग 993 पद और दक्षिण पूर्व रेलवे में 1,199 पद प्रस्तावित हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 20, 2026

RRB Group D New Vacancy 2026

RRB Group D New Vacancy 2026

RRB Group D New Vacancy 2026: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए ग्रुप डी भर्ती को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी के करीब 22 हजार पदों पर होने वाली भर्ती की आवेदन प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। पहले यह प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से शुरू होनी थी, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 रात 11:59 बजे तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इस दौरान आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसे स्थगित क्यों किया गया है इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

RRB Group D Vacancy: योग्यता को लेकर अभी असमंजस


फिलहाल जारी शॉर्ट नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता साफ नहीं की गई है। इसी वजह से उम्मीदवारों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इस बार सभी पदों के लिए 10वीं पास आवेदन कर सकेंगे?या फिर कुछ पद सिर्फ आईटीआई सर्टिफिकेट वालों के लिए होंगे? इन सभी सवालों के जवाब डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही साफ होंगे।

RRB Group D New Vacancy 2026: कहां कितने पद संभावित


प्रस्तावित आंकड़ों के मुताबिक, इस भर्ती में अलग-अलग रेलवे जोनों को पद आवंटित किए गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे में लगभग 993 पद और दक्षिण पूर्व रेलवे में 1,199 पद प्रस्तावित हैं। कुल 22 हजार पदों में से सबसे ज्यादा भर्तियां इंजीनियरिंग विभाग में होंगी।

ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-4 के करीब 11,000 पद
ट्रैफिक प्वाइंट बी के 5,000 पद
असिस्टेंट (S&T) के 1,500 पद
असिस्टेंट (C&W) के 1,000 पद
असिस्टेंट ऑपरेशन- 500 पद
असिस्टेंट लोको शेड- 200 पद
असिस्टेंट (TRD)- 800 पद
असिस्टेंट (P-Way)- 300 पद
असिस्टेंट (ट्रैक मशीन)- 600 पद
असिस्टेंट (ब्रिज)- 600 पद

RRB Bharti: चयन कैसे होगा


चयन प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) होगा। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी के बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। सीबीटी सिर्फ एक ही चरण में आयोजित किया जाएगा। ग्रुप डी भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। इसमें ओबीसी वर्ग को 3 साल
एससी/एसटी वर्ग को 5 साल की छूट दी जाएगी।

RRB: आधार कार्ड को लेकर आरआरबी की खास सलाह

आरआरबी ने उम्मीदवारों को पहले से ही सतर्क रहने की सलाह दी है। बोर्ड का कहना है कि आवेदन से पहले आधार कार्ड की डिटेल्स और फोटो अपडेट जरूर करा लें। आधार पर दर्ज नाम और जन्मतिथि, 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट से पूरी तरह मेल खाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आवेदन के वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है और भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। आरआरबी के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों का आवेदन आधार से सफलतापूर्वक वेरिफाई नहीं होगा, उन्हें आगे के चरणों में अतिरिक्त जांच से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस जैसी बायोमेट्रिक जानकारी भी अपडेट होना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan 4th Grade Document Required: राजस्थान कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स, देखें लिस्ट
शिक्षा
Rajasthan 4th Grade Result

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Jan 2026 11:35 am

Published on:

20 Jan 2026 11:33 am

Hindi News / Education News / RRB Group D New Vacancy 2026: क्यों रेलवे ग्रुप डी के 22 हजार पदों के लिए प्रक्रिया हो गई स्थगित, क्या है लेटेस्ट अपडेट?

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Sushant Singh Rajput Birthday: इस कॉलेज से पढ़ें हैं सुशांत, क्या सच में टॉप की थी आईआईटी परीक्षा, कितनी थी रैंक?

Sushant Singh Rajput
शिक्षा

UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस SI और ASI भर्ती फॉर्म में सुधार करने का लास्ट चांस, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UP Police Bharti 2026
शिक्षा

‘मुझे’ बच्चे के RTE के तहत निजी स्कूल में एडमिशन के लिए क्या करना होगा? कब से शुरू पहला चरण और पूरी प्रकिया

how to take admission in private schools under rte complete process first phase from february 2 up
लखनऊ

सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे IBPS Clerk Prelims Result 2025, सेव कर लें

IBPS Clerk Prelims Result 2025
शिक्षा

NTA ने असमंजस में डाले JEE Main 2026 के अभ्यर्थी, बिना सूचना के ही बदल दी एग्जाम डेट, कई विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र अब तक जारी नहीं

JEE Main 2026
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.