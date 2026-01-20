RRB Group D New Vacancy 2026: क्यों रेलवे ग्रुप डी के 22 हजार पदों के लिए प्रक्रिया हो गई स्थगित, क्या है लेटेस्ट अपडेट?

RRB Group D New Vacancy 2026
RRB Group D New Vacancy 2026: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए ग्रुप डी भर्ती को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी के करीब 22 हजार पदों पर होने वाली भर्ती की आवेदन प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। पहले यह प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से शुरू होनी थी, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 रात 11:59 बजे तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी इस दौरान आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसे स्थगित क्यों किया गया है इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
फिलहाल जारी शॉर्ट नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता साफ नहीं की गई है। इसी वजह से उम्मीदवारों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इस बार सभी पदों के लिए 10वीं पास आवेदन कर सकेंगे?या फिर कुछ पद सिर्फ आईटीआई सर्टिफिकेट वालों के लिए होंगे? इन सभी सवालों के जवाब डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही साफ होंगे।
प्रस्तावित आंकड़ों के मुताबिक, इस भर्ती में अलग-अलग रेलवे जोनों को पद आवंटित किए गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे में लगभग 993 पद और दक्षिण पूर्व रेलवे में 1,199 पद प्रस्तावित हैं। कुल 22 हजार पदों में से सबसे ज्यादा भर्तियां इंजीनियरिंग विभाग में होंगी।
ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-4 के करीब 11,000 पद
ट्रैफिक प्वाइंट बी के 5,000 पद
असिस्टेंट (S&T) के 1,500 पद
असिस्टेंट (C&W) के 1,000 पद
असिस्टेंट ऑपरेशन- 500 पद
असिस्टेंट लोको शेड- 200 पद
असिस्टेंट (TRD)- 800 पद
असिस्टेंट (P-Way)- 300 पद
असिस्टेंट (ट्रैक मशीन)- 600 पद
असिस्टेंट (ब्रिज)- 600 पद
चयन प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) होगा। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी के बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। सीबीटी सिर्फ एक ही चरण में आयोजित किया जाएगा। ग्रुप डी भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। इसमें ओबीसी वर्ग को 3 साल
एससी/एसटी वर्ग को 5 साल की छूट दी जाएगी।
आरआरबी ने उम्मीदवारों को पहले से ही सतर्क रहने की सलाह दी है। बोर्ड का कहना है कि आवेदन से पहले आधार कार्ड की डिटेल्स और फोटो अपडेट जरूर करा लें। आधार पर दर्ज नाम और जन्मतिथि, 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट से पूरी तरह मेल खाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो आवेदन के वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है और भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। आरआरबी के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों का आवेदन आधार से सफलतापूर्वक वेरिफाई नहीं होगा, उन्हें आगे के चरणों में अतिरिक्त जांच से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस जैसी बायोमेट्रिक जानकारी भी अपडेट होना जरूरी है।
