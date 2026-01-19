19 जनवरी 2026,

सोमवार

शिक्षा

Rajasthan 4th Grade Document Required: राजस्थान कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स, देखें लिस्ट

Rajasthan 4th Grade Result: लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को अब अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अगला चरण डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सभी डाक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर मेरिट के अनुसार अंतिम लिस्ट तैयार की जाएगी।

जयपुर

image

Anurag Animesh

Jan 19, 2026

Rajasthan 4th Grade Result

Rajasthan 4th Grade Result

Rajasthan 4th Grade Result: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम पहले ही जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में लगभग 21 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। Rajasthan 4th Grade Result आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है। यह भर्ती राजस्थान के सरकारी विभागों में खाली पड़े 53,749 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी।

Rajasthan 4th Grade Document Required: अगला चरण डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन


लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को अब अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अगला चरण डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सभी डाक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर मेरिट के अनुसार अंतिम लिस्ट तैयार की जाएगी और संबंधित विभागों को भेजी जाएगी। इस चरण में भाग लेने के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स की लिस्ट नीचे दी गई है।

  • ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट
  • परीक्षा का एडमिट कार्ड
  • हाईस्कूल (10वीं) की अंकतालिका / प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अन्य प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • जन्म तिथि प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट मान्य)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC / MBC अभ्यर्थियों हेतु)
  • निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान का)
  • आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो
  • ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS वर्ग के लिए)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (PwBD अभ्यर्थियों के लिए)
  • भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आईडी / पैन कार्ड)
  • पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो
  • सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी

Rajasthan 4th Grade Result: 20 लाख से ज्यादा आये थे आवेदन


राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच हुआ था। इसमें करीब 24.76 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 21.17 लाख अभ्यर्थियों यानी लगभग 85.9 फीसदी ने परीक्षा दी थी। इस भर्ती के जरिए राज्य में कुल 53,749 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इनमें 48,199 पद नॉन-टीएसपी क्षेत्र के लिए और 5,550 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं।

CTET Exam City 2026: सीटीईटी एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड होने वाले हैं जारी, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट
शिक्षा
CBSE CTET Exam 2026

शिक्षा

