Rajasthan 4th Grade Document Required: राजस्थान कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स, देखें लिस्ट



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच हुआ था। इसमें करीब 24.76 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 21.17 लाख अभ्यर्थियों यानी लगभग 85.9 फीसदी ने परीक्षा दी थी। इस भर्ती के जरिए राज्य में कुल 53,749 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इनमें 48,199 पद नॉन-टीएसपी क्षेत्र के लिए और 5,550 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं।