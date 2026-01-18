18 जनवरी 2026,

रविवार

शिक्षा

CTET Exam City 2026: सीटीईटी एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड होने वाले हैं जारी, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

CBSE CTET Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन 8 फरवरी को होगा। जानिए सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस क्या है।

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 18, 2026

CBSE CTET Exam 2026

CBSE CTET Exam 2026 (Image Source: Freepik)

CBSE CTET Exam 2026: सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली सीटीईटी एग्जाम (CTET) फरवरी 2026 में शामिल होने वाले 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी कर रहा है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक, यह परीक्षा देशभर अलग-अलग सेंटर्स पर 8 फरवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। कैंडिडेट्स जल्द ही अपनी एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे।

CTET Exam City Slip 2026: कब तक मिल सकती है सिटी स्लिप

सीबीएसई के पुराने पैटर्न को देखें तो, बोर्ड परीक्षा से करीब 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर देता है। इस हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है कि, जनवरी के आखिरी सप्ताह तक स्टूडेंट्स को उनके परीक्षा शहर की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले यानी फरवरी के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि सिटी स्लिप केवल परीक्षा के शहर की जानकारी देने के लिए होती है इसे एडमिट कार्ड की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

CBSE CTET Exam 2026: दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

सीटीईटी परीक्षा का आयोजन दो अलग-अलग शिफ्ट में करेगा। पेपर 2 का आयोजन मॉर्निंग शिफ्ट में होगा जिसका समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा। वहीं दूसरी पारी यानी इवनिंग शिफ्ट में पेपर 1 आयोजित किया जाएगा जिसका समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वे अपने एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग समय का खास ध्यान रखें ताकि एंट्री के समय किसी तरह की परेशानी न हो।

CTET Admit Card 2026: ऐसे डाउनलोड करें अपना सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड

कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

  • सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in को ओपन करें।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Latest News के सेक्शन पर जाएं।
  • यहां अपनी जरूरत के अनुसार Admit Card या City Intimation Slip वाले लिंक पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा। यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
  • इसके साथ ही स्क्रीन पर दिया गया सिक्योरिटी कोड भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड या सिटी स्लिप स्क्रीन पर खुल जाएगी। इसे डाउनलोड कर लें और याद से इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास संभाल कर जरूर रखें।

एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ एक मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड ले जाना जरूरी है क्योंकि, इसके बिना सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई जल्द ही कैंडिडेट्स के लिए सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल ऑपिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर ही भरोसा करें।

18 Jan 2026 11:33 pm

