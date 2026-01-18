CTET Exam City 2026: सीटीईटी एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड होने वाले हैं जारी, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

सीबीएसई के पुराने पैटर्न को देखें तो, बोर्ड परीक्षा से करीब 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर देता है। इस हिसाब से उम्मीद जताई जा रही है कि, जनवरी के आखिरी सप्ताह तक स्टूडेंट्स को उनके परीक्षा शहर की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले यानी फरवरी के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि सिटी स्लिप केवल परीक्षा के शहर की जानकारी देने के लिए होती है इसे एडमिट कार्ड की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।