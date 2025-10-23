RRB JE Notification: रेलवे में जूनियर इंजिनियर के 2500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आपके पास है ये योग्यता तो कर दें आवेदन, सैलरी भी है बढ़िया

RRB JE Recruitment(Image-Freepik)
RRB JE Notification: रेलवे में जूनियर इंजिनियर के पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया गया है। RRB ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है।
इस बार कुल 2570 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जबकि पिछले साल 2024 में 7951 पद जारी किए गए थे। यानी इस साल रिक्तियों की संख्या पिछली बार की तुलना में एक तिहाई से भी कम है। इसके अलावा, इस बार आयु सीमा में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। पिछले वर्ष अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष रखी गई थी, जबकि इस बार अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष तय की गई है।
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो के अनुसार उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। जूनियर इंजीनियर (आईटी), केमिकल और मेटालर्जिकल असिस्टेंट पदों के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। आईटी पदों के लिए बीसीए, पीजीडीसीए या डोएक बी-लेवल का तीन वर्षीय कोर्स पूरा करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के योग्य होंगे। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।
चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को दो चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) देनी होगी, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। पहली सीबीटी परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं, दूसरी सीबीटी परीक्षा 120 मिनट की होगी और इसमें 150 प्रश्न होंगे। दोनों परीक्षाओं में गलत उत्तरों के लिए एक तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी।
आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये रखा गया है, जिसमें से परीक्षा में शामिल होने पर 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। जबकि एससी, एसटी, महिला, शारीरिक रूप से अशक्त, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है। परीक्षा में शामिल होने के बाद इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।
