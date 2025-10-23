RRB JE Notification: रेलवे में जूनियर इंजिनियर के 2500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आपके पास है ये योग्यता तो कर दें आवेदन, सैलरी भी है बढ़िया



इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो के अनुसार उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना आवश्यक है। जूनियर इंजीनियर (आईटी), केमिकल और मेटालर्जिकल असिस्टेंट पदों के लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। आईटी पदों के लिए बीसीए, पीजीडीसीए या डोएक बी-लेवल का तीन वर्षीय कोर्स पूरा करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के योग्य होंगे। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।