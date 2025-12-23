किसानों के मसीहा कहे जाने वाले Chaudhary Charan Singh के पास थी ये डिग्रियां, वकालत की भी कर चुके थे पढ़ाई



साल 1967 में उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन उनका यह कार्यकाल फरवरी 1968 में समाप्त हो गया। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह के बाद फरवरी 1970 में वे कांग्रेस के समर्थन से दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 अक्टूबर 1970 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद 28 जुलाई 1979 को कांग्रेस (आई) के समर्थन से उन्होंने देश के पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि, इंदिरा गांधी द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के चलते 20 अगस्त 1979 को उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया।