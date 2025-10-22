Patrika LogoSwitch to English

RRB NTPC Recruitment 2025: 5800 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जानें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

RRB: भर्ती के अनुसार चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 161, स्टेशन मास्टर के 615, गुड्स ट्रेन मैनेजर के 3416, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 921, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 638 और ट्रैफिक असिस्टेंट के 59 पदों पर भर्तियां होंगी।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 22, 2025

RRB NTPC Recruitment 2025

RRB NTPC Recruitment 2025(Image-Freepik)

RRB NTPC Recruitment 2025: रेलवे में युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका निकला है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 5810 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 20 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2025 तय की गई है, जबकि आवेदन फॉर्म में संशोधन के लिए 23 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक सुधार विंडो खोली जाएगी।

RRB Bharti: इन पदों पर होगी भर्ती


भर्ती के अनुसार चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के 161, स्टेशन मास्टर के 615, गुड्स ट्रेन मैनेजर के 3416, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 921, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 638 और ट्रैफिक असिस्टेंट के 59 पदों पर भर्तियां होंगी।

RRB NTPC Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। एससी और एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष तथा ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट मिलेगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी का जन्म 2 जनवरी 1993 से पहले नहीं होना चाहिए, वहीं ओबीसी एनसीएल उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 2 जनवरी 1990 और एससी-एसटी के लिए 2 जनवरी 1988 तय की गई है।

RRB NTPC Recruitment 2025: जान लें चयन प्रक्रिया


चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा। पहले और दूसरे चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-1 और CBT-2) आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पद के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT), डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगी। पहले चरण का सीबीटी सभी पदों के लिए समान होगा, जिसमें 90 मिनट की परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 सामान्य ज्ञान से, 30 गणित से और 30 सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति से। दूसरे चरण का सीबीटी भी समान होगा, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 सामान्य ज्ञान, 35 गणित और 35 तर्कशक्ति से संबंधित होंगे। दोनों परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक काटे जाएंगे।

RRB: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


पहले चरण की परीक्षा के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को दूसरे चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सीबीटी के बाद स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट पदों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित होगा, जबकि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पदों के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये है।

Updated on:

22 Oct 2025 09:07 am

Published on:

22 Oct 2025 09:06 am

