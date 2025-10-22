RRB NTPC Recruitment 2025: 5800 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जानें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

RRB NTPC Recruitment 2025: रेलवे में युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका निकला है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 5810 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 20 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2025 तय की गई है, जबकि आवेदन फॉर्म में संशोधन के लिए 23 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक सुधार विंडो खोली जाएगी।