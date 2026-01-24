RRB NTPC Vacancy 2025: सीधे इस लिंक से चेक करें आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी रिजल्ट

RRB NTPC UG Result 2026: भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आ गया है। लंबे इंतजार के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB NTPC UG CBT 2 रिजल्ट 2025-26 घोषित कर दिया है। अंडरग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए आयोजित दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना परिणाम देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने यह नतीजे अपनी सभी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जारी किए हैं। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट, स्कोरकार्ड और कट-ऑफ अंक भी अपलोड कर दिए गए हैं। पूरी चयन प्रक्रिया CEN 06/2024 के तहत चल रही है।