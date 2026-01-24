RRB NTPC Vacancy 2025: सीधे इस लिंक से चेक करें आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी रिजल्ट

RRB NTPC Vacancy 2025(Image-Freepik)
RRB NTPC UG Result 2026: भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आ गया है। लंबे इंतजार के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB NTPC UG CBT 2 रिजल्ट 2025-26 घोषित कर दिया है। अंडरग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए आयोजित दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना परिणाम देख सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने यह नतीजे अपनी सभी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जारी किए हैं। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट, स्कोरकार्ड और कट-ऑफ अंक भी अपलोड कर दिए गए हैं। पूरी चयन प्रक्रिया CEN 06/2024 के तहत चल रही है।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “RRB NTPC UG CBT 2 Result / CEN 06/2024” से जुड़ा लिंक खोजें।
लिंक पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल खुलेगी।
अब Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर सर्च करें।
CBT 2 में सफल हुए उम्मीदवारों को पद के अनुसार अगले चरणों में शामिल होना होगा। कुछ पदों के लिए CBAT (कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट) होगा, जबकि कुछ के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट (TST) लिया जाएगा। परीक्षा से करीब 10 दिन पहले परीक्षा शहर की जानकारी जारी की जाएगी। वहीं ई-कॉल लेटर परीक्षा से लगभग 4 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। इन सभी चरणों को पार करने वाले उम्मीदवारों को अंत में डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद ही अंतिम चयन होगा।
इस बार नतीजे जोन के अनुसार अलग-अलग पीडीएफ फाइल में जारी किए गए हैं, जिनमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चेन्नई जोन से 1,295 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने गए हैं। वहीं अहमदाबाद जोन में 550 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। भुवनेश्वर जोन से 392 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। इसके अलावा कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, पटना, रांची और प्रयागराज समेत सभी बड़े रेलवे भर्ती बोर्ड्स ने अपनी-अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग