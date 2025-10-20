RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में 5800 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा करें अप्लाई, जानें अन्य डिटेल्स

RRB NTPC Vacancy 2025(Image-Freepik)
RRB NTPC में युवाओं के लिए नौकरी का नया मौका सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने लंबे इंतजार के बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) के तहत बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत ग्रेजुएट लेवल और अंडरग्रेजुएट लेवल दोनों कैटेगरी में कुल मिलाकर 11,000 से अधिक पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी भर्ती के तहत 5800 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क जैसे पद शामिल हैं।
इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की तारीख 21 अक्टूबर 2025 तय है। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2025 तय की गई है। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा।
भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 18 से 33 वर्ष (एससी/एसटी को 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट) तय हुआ है।
उम्मीदवार अपने क्षेत्र के अनुसार संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अहमदाबाद (rrbahmedabad.gov.in), अजमेर (rrbajmer.gov.in), भोपाल (rrbbhopal.gov.in), चेन्नई (rrbchennai.gov.in), पटना (rrbpatna.gov.in), प्रयागराज (rrbpry.gov.in), मुंबई (rrbmumbai.gov.in), रांची (rrbranchi.gov.in), सिकंदराबाद (rrbsecunderabad.gov.in) सहित देशभर के 21 जोनों में आवेदन किए जा सकते हैं।
रेलवे बोर्ड ने अंडरग्रेजुएट लेवल यानी 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए भी भर्ती निकाली है। इस भर्ती में 3050 पदों पर आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसे पद शामिल हैं। आवेदन शुरू होने की तारीख 28 अक्टूबर 2025 है। आवेदन की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2025 तय किया गया है।
योग्यता की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए।
इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड जूनियर इंजीनियर (JE) पदों पर भी भर्ती करने जा रहा है। इस भर्ती के तहत 2570 पदों पर आवेदन लिए जाएंगे। इसमें आवेदन शुरू होने की तारीख 31 अक्टूबर 2025 है। इसके लिए योग्यता की बात करें तो
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री या
