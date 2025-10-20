RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में 5800 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा करें अप्लाई, जानें अन्य डिटेल्स

RRB NTPC में युवाओं के लिए नौकरी का नया मौका सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने लंबे इंतजार के बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) के तहत बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत ग्रेजुएट लेवल और अंडरग्रेजुएट लेवल दोनों कैटेगरी में कुल मिलाकर 11,000 से अधिक पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी भर्ती के तहत 5800 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती में स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क जैसे पद शामिल हैं।